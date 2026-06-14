Incendiaron una casa tras una denuncia por abuso sexual y terminaron detenidos: hay cuatro acusados presos

Los procedimientos se realizaron en La Banda luego de una serie de hechos violentos registrados en el barrio Villa Suaya.

Hoy 08:32

Cuatro personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de participar en el incendio intencional de una vivienda, amenazas y otros hechos de violencia ocurridos en el barrio Villa Suaya, en la ciudad de La Banda. En paralelo, la Justicia avanza en la investigación de dos denuncias por presunto abuso sexual, causa por la que un hombre de 45 años permanece detenido.

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La investigación se inició el pasado 7 de junio, cuando efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5 acudieron a un domicilio de Villa Suaya tras ser alertados sobre la presencia de un grupo de personas que señalaba a un hombre como presunto autor de un hecho de abuso sexual denunciado en perjuicio de una adolescente.

Ante el clima de tensión y para resguardar la integridad de los involucrados, la fiscal interviniente dispuso el traslado preventivo del sospechoso a sede policial, donde quedó alojado en calidad de detenido mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Sin embargo, horas después la situación escaló. Según las denuncias radicadas en la Comisaría Comunitaria N° 14, varios individuos se dirigieron a la vivienda de familiares vinculados al acusado y, luego de proferir amenazas, arrojaron combustible sobre distintos sectores del inmueble y provocaron un incendio.

Si bien no hubo personas lesionadas, el ataque ocasionó importantes daños materiales. De acuerdo con la investigación, posteriormente los agresores regresaron al lugar y continuaron hostigando a los moradores mediante amenazas y agresiones, lo que motivó una nueva intervención policial.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la Comisaría Comunitaria N° 14 y de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 12, la Justicia ordenó una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de los barrios Ampliación Paraíso y Centro.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos tres hombres de 28, 29 y 30 años. Además, un cuarto involucrado, de 42 años, se presentó voluntariamente ante las autoridades y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Los cuatro acusados quedaron imputados por los supuestos delitos de daños e incendios intencionales, amenazas y otros hechos que continúan siendo investigados. También fueron secuestrados dos vehículos que habrían sido utilizados para trasladarse hasta el lugar de los ataques: un Fiat Uno y un Volkswagen Gol Trend.

Investigan dos denuncias por abuso sexual

En forma paralela, la causa por presunto abuso sexual continúa avanzando bajo la órbita judicial. A la denuncia inicial presentada por la madre de una adolescente de 17 años, se sumó una segunda presentación realizada por una mujer de 26 años, quien manifestó sospechas respecto de posibles hechos que habrían afectado a su hija menor de edad.

Por disposición de la Justicia, ambos legajos fueron unificados para su tratamiento conjunto, mientras continúan las medidas investigativas destinadas a esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las actuaciones continúan bajo la supervisión de las autoridades judiciales intervinientes, que buscan establecer con precisión las circunstancias de los hechos denunciados y el grado de participación de cada uno de los involucrados.