Victoriano y Lema valoraron el triunfo y se ilusionan con dar vuelta la final ante Gimnasia

El entrenador y el alero de Quimsa hablaron tras la victoria en Comodoro Rivadavia y sueñan con la remontada.

Hoy 10:38

Quimsa logró un triunfo clave en Comodoro Rivadavia al imponerse anoche por 77-74 en tiempo suplementario ante Gimnasia, resultado que le permitió descontar en la serie final de la Liga Nacional y evitar la barrida.

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Con una remontada de 16 puntos en contra y una defensa zonal decisiva en el cierre, la Fusión mostró carácter para mantenerse con vida en la definición.

Tras el partido, el entrenador Lucas Victoriano destacó la fortaleza mental del equipo por encima de lo táctico y remarcó que la reacción nació desde lo anímico: “La mejor versión de este equipo todavía no se vio en las finales y la queremos buscar”.

El DT valoró la capacidad de respuesta del plantel en un contexto adverso y explicó que la clave estuvo en recuperar la confianza tras los partidos previos. Además, reconoció que la defensa zonal utilizada en el cierre surgió por intuición y terminó siendo determinante para cambiar el rumbo del juego.

“Me da impotencia cuando los chicos trabajan bien y no les salen las cosas. Hoy hablamos más de lo psicológico que de lo deportivo y el equipo respondió”, agregó.

Por su parte, el alero Leonardo Lema, una de las figuras con 19 puntos, coincidió en el análisis y remarcó el valor de la actitud del equipo para sostenerse en la serie: “Si luchamos, vamos a tener chances de ganar”.

El jugador reconoció la dificultad del momento tras el 3-0 parcial en la serie, aunque aseguró que el equipo nunca dejó de competir y que la clave fue confiar en el trabajo realizado durante toda la temporada.

“Nos hicimos fuertes desde la defensa y empezamos a creer otra vez en lo que hacemos”, explicó.

Con este triunfo, Quimsa estiró la definición y trae la serie nuevamente a Santiago del Estero, donde intentará seguir forzando una remontada que, hasta ahora, nunca ocurrió en la historia de la Liga Nacional.