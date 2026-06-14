Un 11 nacido fuera del país: el curioso récord que rompió Marruecos y el seleccionado que puede igualarlo

Con el ingreso de Mourabet en lugar de Ounahi, los Leones del Atlas lograron una marca inédita en la Copa del Mundo. ¿Qué otro equipo puede conseguirlo?

Hoy 10:45

La Selección de Marruecos protagonizó un hecho inédito en el Mundial 2026 durante el empate 1-1 ante Brasil, por el Grupo C, al convertirse en el primer seleccionado en disputar un tramo del partido con un equipo completo integrado por futbolistas nacidos fuera de su territorio.

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El momento se dio tras el ingreso de Samir El Mourabet en lugar de Azzedine Ounahi, a los 20 minutos del segundo tiempo. Con esa modificación, el conjunto africano pasó a tener en cancha una formación íntegramente compuesta por jugadores nacidos en el exterior, lo que se mantuvo hasta el ingreso de Soufiane Rahimi, cerca del final del encuentro.

Fueron 24 minutos que quedarán en la historia de la Copa del Mundo, con una particularidad que refleja la globalización del fútbol moderno.

Dentro de esa alineación, Marruecos contó con futbolistas nacidos en distintos países:

4 en Francia

3 en España

2 en Bélgica

1 en Países Bajos

1 en Canadá

El episodio también generó atención porque Curazao podría igualar o incluso superar este registro en su debut ante Alemania, ya que la mayoría de su plantel está compuesto por jugadores nacidos fuera de la isla caribeña.

De esta manera, el Mundial 2026 vuelve a dejar una postal que trasciende lo deportivo y pone en debate la identidad de las selecciones en la era moderna del fútbol internacional.