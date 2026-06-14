New York es el nuevo campeón de la NBA y rompió una sequía de 53 años

Los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA tras vencer por 94-90 a San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales, disputado en el Frost Bank Center, y cerraron la serie por 4-1 para volver a lo más alto después de 53 años sin títulos.

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El equipo de la Gran Manzana logró así su tercer campeonato en la historia, en una serie que tuvo momentos de dominio alternado pero que terminó resolviéndose con la jerarquía del conjunto dirigido por Mike Brown.

Un cierre ajustado en San Antonio

El Juego 5 comenzó con mejor ritmo para los Spurs, que se impusieron en el primer cuarto gracias a su defensa intensa y el protagonismo de Víctor Wembanyama, quien aportó 19 puntos, 14 rebotes y 6 tapones.

San Antonio se fue al descanso arriba por 42-37 y estiró la ventaja en el tercer cuarto (72-65), con un gran aporte de Dylan Harper, autor de 25 puntos.

Sin embargo, en el tramo final apareció la reacción de los Knicks, liderados por Jalen Brunson, figura de la serie, que volvió a ser determinante en los momentos clave para dar vuelta el marcador.

Knicks campeón: historia y estadísticas

Con la victoria por 94-90, New York cerró la serie 4-1 y confirmó una tendencia histórica: en las Finales de la NBA, cuando un equipo se pone 3-1 arriba, en el 97% de los casos termina siendo campeón.

La única excepción fue la recordada remontada de los Cleveland Cavaliers en 2016 ante Golden State Warriors.

Además del título de esta temporada, los Knicks ya habían conquistado la Copa de la NBA 2025, también ante San Antonio, completando un ciclo exitoso tras casi tres décadas de irregularidad.

El regreso a la gloria

El campeonato marca el regreso definitivo de los Knicks a la elite del básquet mundial, tras 27 años sin disputar unas Finales y más de medio siglo sin poder consagrarse.

En San Antonio, el festejo fue visitante, pero en Nueva York comenzó una celebración largamente esperada por toda una franquicia que volvió a escribir su nombre en la historia grande de la NBA.