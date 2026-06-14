VIDEO: el enojo de Colapinto cuando le pidieron que intercambiara posiciones con Gasly

El piloto argentino vivió un momento de tensión en el GP de Barcelona cuando Alpine le ordenó cederle la posición al francés.

Hoy 12:35

Durante la carrera en el circuito de Montmeló, el piloto argentino marchaba 12° en plena lucha por avanzar en el clasificador cuando recibió una instrucción directa desde el equipo: dejar pasar a su compañero de escudería.

La orden llegó cuando Gasly se encontraba 13°, a más de dos segundos detrás del pilarense, lo que generó la inmediata reacción de Colapinto por radio.

“¿Intercambiar autos? ¡Él está uno o dos segundos atrás mío. No está empujando!”, respondió el argentino, visiblemente molesto con la decisión del equipo.

A pesar del fastidio, Colapinto terminó acatando la orden y cedió su posición en la curva cuatro, tal como le indicaron desde el muro de Alpine.

La estrategia del equipo se basó en la evaluación de que Gasly tenía mejor ritmo para intentar acercarse a los autos de zona de puntos, como Nico Hülkenberg y Liam Lawson, que peleaban dentro del top 10.

Luego del sobrepaso, el francés logró acercarse a sus rivales e incluso capitalizó el abandono de Hülkenberg para meterse en zona de puntos, mientras que Colapinto quedó ligeramente relegado en el ritmo de carrera.

Un antecedente que volvió a la memoria

La situación reavivó un episodio similar ocurrido en el GP de Estados Unidos 2025, cuando Colapinto también mostró su disconformidad con una orden de equipo. En aquella ocasión, desobedeció una instrucción para no superar a Gasly y terminó adelantándolo en pista.

El hecho generó repercusión en su momento y obligó al argentino a pedir disculpas posteriormente, en uno de los momentos más tensos de su relación interna dentro de la escudería.

En Barcelona, en cambio, Colapinto volvió a mostrar su carácter, aunque esta vez decidió cumplir la orden del equipo pese a su evidente enojo.