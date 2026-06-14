"No la estropeemos": Donald Trump cuestionó los bombardeos de Israel sobre Beirut y pidió avanzar con un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos criticó el ataque israelí sobre la capital libanesa y aseguró que las negociaciones con Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que podría poner fin a la escalada en Medio Oriente.

Hoy 12:39

Donald Trump cuestionó este domingo los últimos bombardeos de Israel sobre el Líbano, en medio de las tratativas para alcanzar un acuerdo de paz con Irán que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

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"El ataque de esta mañana a Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un Acuerdo de Paz con Irán. Israel tiene derecho a defenderse de amenazas, pero el ataque al que respondía era muy pequeño y sin sentido, nadie resultó herido, herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", sostuvo el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de la red social Truth.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían retirarse. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel. Esto podría ser el comienzo de una larga y hermosa paz. ¡No la estropeemos!", pidió.

Esta mañana Israel volvió a atacar Beirut, tras lo bombardeos que durante la semana desencadenaron una escalada de combates con Teherán.

Según el testimonio de un fotógrafo de The Associated Press en el lugar en Beirut, el ataque del ejército israelí alcanzó un edificio de departamentos de cinco pisos con tiendas en la planta baja. La Defensa civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras los bombardeos israelíes.

El ataque ocurre mientras mediadores presionan a Irán y EEUU para lograr un acuerdo de cese del fuego, que incluya los combates en Líbano. Pero mientras continuaban las conversaciones, Israel ha quedado marginado en las negociaciones encabezadas por Pakistán y otros.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que es "imposible hablar de seguir adelante" con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano, país que Israel volvió a atacar hoy.

"Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante", dijo en X Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos.

Mediadores qataríes viajaban a Teherán el domingo para ultimar el pacto, según dos funcionarios regionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmaron ayer que el acuerdo se firmaría este domingo, mientras que el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, indicó que podría ocurrir en los próximos días. Trump señaló que el estrecho de Ormuz se abriría de inmediato tras la firma.