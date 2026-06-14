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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 13º
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Mundo

Terrible tragedia aérea en Brasil: dos helicópteros chocaron y murieron seis personas

El accidente ocurrió este domingo por la mañana en Recreio dos Bandeirantes. Una de las aeronaves se incendió tras caer sobre el estacionamiento de un concesionario y provocó una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros.

Hoy 13:21

Dos helicópteros chocaron entre sí este domingo por la mañana mientras sobrevolaban Río de Janeiro. Por el fuerte impacto se registraron seis muertos, entre ellos uno de los pilotos.

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Las aeronaves cayeron en Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos, en Recreio dos Bandeirantes. Una de ellas se incendió y la columna de humo se podía ver a varios kilómetros.

Según informaron los bomberos de Río de Janeiro, los primeros reportes indican que los helicópteros colisionaron en pleno vuelo antes de caerse sobre el estacionamiento de un concesionario de la marca BYD.

Un portavoz del operativo explicó que una de las aeronaves impactó contra unos 20 vehículos estacionados en el lugar, mientras que la otra cayó en otra zona del depósito, aunque no explotó.

Las seis víctimas fatales eran ocupantes de los helicópteros. Cinco de ellas viajaban en la aeronave que se incendió tras el choque, mientras que el piloto de la otra máquina también perdió la vida. Hasta el momento, las autoridades no revelaron oficialmente las identidades de los fallecidos.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) confirmó que uno de los helicópteros era un Eurocopter France, modelo Aérospatiale AS 350B2 “Esquilo”, con matrícula PR-DJJ.

El otro aparato involucrado era un Bell Helicopter modelo 206B, matrícula PP-MAC, con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto. Esta aeronave estaba registrada a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, que opera bajo la marca Kifrut.

El accidente generó conmoción en Río de Janeiro y las imágenes del incendio circularon rápidamente en redes sociales. Equipos de emergencia trabajaron durante horas en la zona para controlar el fuego y asegurar el área.

Según el Departamento de Bomberos, aproximadamente 45 bomberos y 15 vehículos respondieron al incidente.

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