Colapinto destacó el trabajo de Alpine tras sumar puntos en España: “Fue una carrera positiva”

El piloto argentino finalizó décimo en el Gran Premio de España, sumó para el campeonato y analizó las decisiones estratégicas del equipo durante la competencia.

Hoy 14:58

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró conforme tras finalizar décimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, resultado que le permitió seguir sumando en la temporada.

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Luego de la carrera, el pilarense se refirió a una de las situaciones que generó debate dentro de la competencia, cuando su compañero de equipo Pierre Gasly lo superó en pista. “No sé, fue una decisión del equipo. Obvio que ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tienen alguna lógica”, explicó al analizar la estrategia de Alpine.

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El argentino también señaló que el Virtual Safety Car y el tráfico en pista le hicieron perder tiempo en la segunda mitad de la carrera. “Mala suerte con el Virtual Safety Car, que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar a muchos autos. Perdí mucho tiempo ahí. Una posición, pero no pasa nada. Creo que igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo estamos contentos con la performance del equipo”, afirmó.

Colapinto había largado desde la decimotercera posición tras una clasificación complicada para Alpine, pero logró avanzar posiciones con una buena salida y un ritmo constante. Además, se vio beneficiado por los abandonos de Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el tramo final, lo que le permitió cerrar la competencia en el octavo lugar, pero luego fue sancionado y finalizó décimo..

El ganador del Gran Premio fue Lewis Hamilton, quien logró su primera victoria con Ferrari y la número 106 de su carrera en la Fórmula 1, cortando una sequía de casi dos años sin triunfos.

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Sobre el éxito del británico, Colapinto también expresó su admiración: “Creo que es un día histórico para el deporte, para la Fórmula 1. Que Lewis haya hecho su primer podio con Ferrari, la marca con más historia de la categoría, es algo muy especial. Tiene los mejores números de la historia y es el ídolo de muchos”, sostuvo.

Finalmente, el piloto argentino ya puso la mirada en la próxima fecha del calendario. “Hay que trabajar para Austria para que sea mejor, que se sienta un poco mejor el auto y seguir empujando para adelante”, concluyó de cara al próximo Gran Premio de Austria.