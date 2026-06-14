Conmoción por la muerte de Gaspi: quién era el youtuber que falleció en Río de Janeiro

Gaspar Prim Díaz era un polémico influencer que varias veces había sido cancelado en redes sociales. Falleció este domingo a los 23 años.

Hoy 15:40

Gaspar Prim Díaz, de 23 años, se había hecho famoso en redes, especialmente en Youtube, a través de una serie de irreverentes videos en los que entrevistaba a personas en la calle. Falleció este domingo en un fatal accidente de helicópteros en Río de Janeiro.

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Con un micrófono negro pegado con cinta y un cable conectado a la cámara, hacía preguntas picantes, controversiales e incómodas a distintas personas en su recorrido por las calles y que en varias ocasiones le valieron que la plataforma Youtube le baje sus videos.

En 2024-2025 había ganado mucha atención al participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

Este domingo murió en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.