Fiesta de elección de representantes en Jujuy con música y sorpresas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy se llevará a cabo a partir de las 16 y culminará con la elección de la nueva representante a las 21.

Hoy 16:40

La Fiesta Nacional de los Estudiantes regresa a Jujuy con una agenda repleta de eventos culturales y musicales. Hoy, ocho establecimientos educativos participarán en la coronación de sus nuevas representantes, en un ambiente festivo que comenzará a las 16 horas.

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La jornada iniciará con el Colegio Secundario 6, que celebrará su velada en el local llamado Zeus. La temática será 'Alicia en el País de las Maravillas', y contará con la actuación del DJ Uli y un grupo sorpresa. La actual representante, Maite Flores, entregará su título tras la elección.

A las 17 horas, el Bachillerato 6 realizará su elección bajo el concepto del Año Nuevo Oriental, donde la representante saliente, Angelina Notario de 'Los Pumas', se despedirá de su reinado.

En el mismo horario, el Colegio Secundario 48 elegirá a su nueva representante, y la joven que dejará su puesto será Araceli Sadir. Asimismo, el Bachillerato Provincial 21 llevará a cabo su elección en la Sociedad Española, con una temática inspirada en 'Enredados' y un DJ invitado sorpresa, donde la actual representante es Nahir Ibáñez.

A las 19 horas, el Colegio Mayor Jujuy celebrará su evento en Bankat, con una ambientación del 'Bosque Encantado'. Entre los invitados se encuentra Lea Sánchez, quien representó a Jujuy en el certamen de Miss Universo Argentina. La representante saliente es Joaquina Ramírez.

Simultáneamente, el Colegio Santa Teresita llevará a cabo su elección en el polideportivo de la institución, donde Santina Muñoz se despedirá de su reinado. Posteriormente, a las 20:30, la Escuela Técnica 2 realizará su elección en Kaos, con una temática dedicada a la Selección Argentina, y quienes asistan con la camiseta albiceleste participarán en sorteos y premios sorpresa. La representante saliente es Mía Ruiz.

Finalmente, a las 21 horas, el Colegio 3 'Éxodo Jujeño' elegirá a su nueva representante en Acrópolis. La actual soberana, Antonella Matorras, entregará sus atributos a quien sea elegida para representar a la institución durante el presente año escolar.