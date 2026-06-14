Denunció a su expareja por amenazas e intentos de agresión en el barrio Los Flores

La mujer aseguró que el acusado la insultó, la golpeó y amenazó con prender fuego a su familia. La Fiscalía ordenó medidas preventivas y la notificación del denunciado.

Hoy 16:31

Una mujer de 36 años denunció a su expareja por presuntas amenazas y agresiones ocurridas durante la mañana de este domingo en el barrio Los Flores, de la ciudad Capital.

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De acuerdo con la presentación realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 16, la víctima señaló que el acusado, identificado como Verón, se presentó en el lugar y protagonizó un violento episodio.

Según consta en la denuncia, el hombre habría comenzado a insultarla y luego intentó llevarse una garrafa de gas, situación que derivó en una discusión. En medio del conflicto, la mujer aseguró que su expareja la amenazó al expresar: "Los voy a prender fuego".

Además, manifestó que el denunciado le habría propinado golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que decidió radicar la correspondiente denuncia ante las autoridades.

Tras la intervención policial, la víctima fue examinada por un médico, quien determinó que no presentaba lesiones que demandaran días de curación.

Tomó intervención en el caso la fiscal de turno, Silvina Paz, quien dispuso la recepción formal de la denuncia y el envío de las actuaciones correspondientes. Asimismo, ordenó que el acusado sea notificado preventivamente y que se labren las actas de rigor.