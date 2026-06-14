Irán advierte de una respuesta “inminente” al ataque de Israel contra un suburbio de Beirut

"El Líbano es nuestra vida y la violación de las líneas rojas de la República Islámica no será tolerada", afirmó en X Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Hoy 16:53

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional, la máxima instancia de seguridad de Irán, advirtió de una respuesta "inminente" al ataque israelí llevado a cabo anteriormente contra un suburbio al sur de Beirut, bastión del Hezbollah proiraní.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"La respuesta de los combatientes del islam es inminente (...) El Líbano es nuestra vida y la violación de las líneas rojas de la República Islámica no será tolerada", afirmó en X Mohamad Baqer Zolqadr, secretario del Consejo.

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut el domingo, causando al menos tres muertos. Afirmó que lo hizo en respuesta a disparos de Hezbollah, aliado de Irán, contra el norte de su territorio.

La Defensa civil del Líbano reportó el domingo tres muertos tras bombardeos israelíes en el sur de Beirut, horas después de que Israel anunciara ataques en los suburbios de la capital, considerados un bastión del movimiento proiraní Hezbolá.

Donald Trump dijo que un ataque israelí contra Beirut "no debería haber ocurrido", tras provocar una fuerte protesta de Irán que puso en duda la promesa del presidente estadounidense de que se firmará el domingo un acuerdo de paz.

El presidente de Estados Unidos no ocultó su frustración con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu: "Es tan grave... no podía creerlo. Una hora antes de que se suponía que firmáramos el acuerdo".

Con una sarta de improperios, Trump le dijo a Axios que reprendió enérgicamente a Netanyahu.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, condenó el domingo los ataques israelíes. "Los ataques tuvieron lugar a pesar del alto el fuego y en un momento en que se espera que Estados Unidos y la República Islámica de Irán alcancen un acuerdo que allanará el camino hacia una solución pacífica de este conflicto", señaló Guterres en un comunicado.

"Exhorto a todas las partes a ejercer la máxima contención en este momento crucial", agregó.