“La vida es muy injusta”: famosos despiden a Gaspi en las redes sociales

El youtuber que tenía más de 2 millones de suscriptores murió este domingo. Hay conmoción en la comunidad por su fatídico desenlace ocurrido en Brasil.

Hoy 17:40

Youtubers, famosos y gente vinculada a la comunidad de internet despiden en redes sociales a Gaspi, quien murió este domingo en un accidente de helicópteros en Río Janeiro.

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"Descansa en paz Gaspi", inicia el mensaje en X publicado por Coscu, uno de los streamers más famosos de la Argentina. "La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote", recordó el joven.

Luego, sentenció que "la vida es muy injusta" y añadió: "Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

Por su parte, Mario Pergolini, cara visible de Vorterix e histórico tanto en medios tradicionales como en las nuevas plataformas, también expresó su lamento en Instagram.

"Un gran talento y un buen pibe", escribió el creador de programas como Caiga Quien Caiga y ahora conductor de Otro Día Perdido en El Trece.

También Juli Savioli, ex pareja y creadora de contenido reaccionó en redes a las primeras informaciones sobre el accidente. "¿Alguien sabe si es real, si está confirmado?", se preguntó.

Horas más tarde, Ibai Llanos, uno de los máximos representantes de contenidos en plataformas, primero en España y luego a nivel global, expresó su dolor en X.

"Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces", escribió.

Blender, señal de streaming en la que había llevado a cabo su último proyecto, lamentó a través de sus cuentas en redes sociales su muerte.

"Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo", dice el mensaje.

El "Rubius" también interrumpió su stream ante la noticia:

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, fue un youtuber conocido por su humor irreverente y provocador, con videos de acercamientos espontáneos a desconocidos en las calles de Buenos Aires, caracterizados por el saludo "buenass" y su voz grave.