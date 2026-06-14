Quién era Lucas Vignale, el argentino que murió con "Gaspi" en el trágico choque de helicópteros

Había trabajado en videoclips de reconocidos artistas de la música urbana como Bizarrap, Trueno y J Balvin, además de impulsar proyectos cinematográficos propios.

Hoy 17:14

La tragedia aérea ocurrida este domingo en Río de Janeiro provocó conmoción tanto en Brasil como en la Argentina. El choque entre dos helicópteros dejó seis víctimas fatales y, entre ellas, se encontraban dos argentinos: el creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi", y el realizador audiovisual Lucas Vignale.

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Gaspi, de 23 años, se había convertido en uno de los influencers más reconocidos del país gracias a sus videos de humor y entrevistas espontáneas en la vía pública. Su estilo particular, marcado por el característico saludo "buenass" y su tono de voz inconfundible, le permitió construir una enorme comunidad en redes sociales.

Por su parte, Lucas Vignale, de 28 años, desarrollaba una destacada carrera en el ámbito audiovisual. Había trabajado en videoclips de reconocidos artistas de la música urbana como Bizarrap, Trueno y J Balvin, además de impulsar proyectos cinematográficos propios.

Su trabajo más reciente había alcanzado repercusión internacional con "El tren fluvial", su primer largometraje, que fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2026. Antes de dedicarse plenamente al cine y la producción audiovisual, también había tenido un paso por el rugby en las divisiones juveniles del Club Liceo Naval.

Horas antes del accidente, Vignale había compartido imágenes de su estadía en Río de Janeiro a través de sus redes sociales. Entre las publicaciones aparecían fotografías del Cristo Redentor y también una imagen de Gaspi disfrutando de una terraza con vista al mar.

El siniestro ocurrió durante la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Según los reportes preliminares, tras la colisión una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un complejo comercial, provocando un incendio de gran magnitud que alcanzó varios vehículos.

Además de los dos argentinos, entre las víctimas fatales también se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas que provocaron el fatal accidente.

La noticia generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde miles de seguidores, colegas y amigos despidieron a Gaspi y Vignale con mensajes de dolor y homenaje, recordando sus trayectorias y el impacto que tuvieron en sus respectivos ámbitos.