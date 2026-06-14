Milei retoma la agenda federal: viajará a Rosario por el Día de la Bandera y a Tucumán por el 9 de Julio

El Presidente participará de los actos por el Día de la Bandera y el Día de la Independencia. Además, tiene previstas nuevas actividades en España, Paraguay y Estados Unidos.

Hoy 18:07

Tras varios meses con escasa presencia en las provincias, el presidente Javier Milei volverá a encabezar actividades oficiales en el interior del país durante las próximas semanas, con visitas previstas a Santa Fe y Tucumán en el marco de las principales fechas patrias del calendario nacional.

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Según trascendió desde la Casa Rosada, el mandatario tiene previsto participar el próximo 20 de junio de los actos por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde se realizará la tradicional ceremonia frente al Monumento Nacional a la Bandera, recientemente restaurado.

La invitación fue impulsada por las autoridades locales y provinciales, por lo que se espera la presencia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y del intendente rosarino Pablo Javkin. La obra de recuperación del emblemático monumento fue financiada por la provincia luego de la paralización de los trabajos que dependían de fondos nacionales.

El regreso de Milei a las provincias se producirá después de que quedara relegado el denominado "Tour de la Gratitud", una iniciativa que La Libertad Avanza había diseñado para recorrer distintos puntos del país tras las elecciones legislativas de 2025.

Además de Rosario, el Presidente tiene previsto viajar a Tucumán el próximo 9 de julio para participar de los actos por el Día de la Independencia. La visita buscará recuperar una tradición institucional que el año pasado se vio afectada por cuestiones climáticas y una limitada convocatoria de gobernadores.

En paralelo, el jefe de Estado mantendrá una intensa agenda internacional. El 24 de junio viajará a Madrid para participar de actividades académicas y encuentros con empresarios, en lo que será una nueva visita a España desde su llegada a la Presidencia.

Posteriormente, el 30 de junio asistirá en Asunción a la cumbre de presidentes del Mercosur, donde se abordarán distintos temas vinculados a la integración regional y a los recientes acuerdos comerciales impulsados por el bloque.

Estados Unidos volverá a ser otro de los destinos del mandatario. A comienzos de julio tiene previsto participar de las celebraciones por el Día de la Independencia estadounidense, invitado por la administración de Donald Trump, con quien mantiene una estrecha relación política.

De esta manera, Milei combinará en las próximas semanas actividades dentro y fuera del país, en un contexto marcado por las tensiones políticas dentro del oficialismo y las repercusiones derivadas de la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.