Milei volvió a defender a Adorni en medio de la polémica por su patrimonio

El Presidente compartió en sus redes sociales un mensaje que denunció supuestas "operaciones" contra el jefe de Gabinete. La oposición mantiene los cuestionamientos por las modificaciones en sus declaraciones juradas.

Hoy 18:50

El presidente Javier Milei volvió a expresar públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por las modificaciones en sus declaraciones juradas y el crecimiento de su patrimonio declarado.

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La señal de apoyo llegó este domingo a través de una historia publicada en la cuenta de Instagram del mandatario, donde compartió un mensaje del escritor Eric Harris que apuntó contra las críticas y denuncias que surgieron en los últimos días contra el funcionario nacional.

"Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo", expresó el mensaje que fue republicado por el jefe de Estado.

La publicación se produjo en una semana marcada por los cuestionamientos a Adorni, luego de que se conocieran cambios en sus declaraciones patrimoniales y el incremento de los bienes informados ante organismos oficiales. La situación derivó en reclamos de distintos sectores de la oposición, que exigieron explicaciones y promovieron iniciativas para que el funcionario dé respuestas en el ámbito legislativo.

Pese a las críticas y a las tensiones generadas por el caso, el Gobierno nacional mantiene una postura de respaldo hacia el jefe de Gabinete y considera que las denuncias forman parte de una estrategia de desgaste político contra uno de los principales dirigentes del oficialismo.