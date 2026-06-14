Video: así fue la última aparición pública de Gaspi antes del accidente aéreo en Brasil

El reconocido creador de contenido argentino participó de una transmisión en vivo en las calles de Río de Janeiro pocas horas antes del siniestro que le costó la vida. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Hoy 18:43

El fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, generó una fuerte conmoción entre sus seguidores. En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra al influencer durante una transmisión en vivo realizada pocas horas antes del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

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Las imágenes corresponden a un streaming realizado por la creadora de contenido Emet, quien recorría las calles de la ciudad brasileña cuando se encontró de manera casual con el youtuber argentino. Al reconocerlo, lo invitó a sumarse a la transmisión y ambos compartieron varios minutos de conversación frente a la audiencia.

En el registro se puede ver a Gaspi relajado, sonriente y disfrutando de la noche en la ciudad carioca. Durante la charla interactuó con los espectadores y mantuvo el estilo espontáneo y descontracturado que lo convirtió en una de las figuras más populares del contenido digital argentino.

Tras conocerse la noticia de su muerte, el video comenzó a replicarse masivamente en distintas plataformas y redes sociales. Lo que inicialmente había sido un encuentro casual entre dos creadores de contenido terminó convirtiéndose en el último registro audiovisual conocido del influencer.

Gaspi se encontraba en Brasil por cuestiones laborales junto al realizador Lucas Vignale cuando ocurrió el accidente en la zona de Recreio dos Bandeirantes. Desde entonces, miles de usuarios compartieron las imágenes como una forma de homenaje y despedida para quien supo ganarse el cariño de una amplia comunidad de seguidores a través de sus videos y entrevistas callejeras.