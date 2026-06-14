Intentaron robar materiales de una obra y fueron aprehendidos tras una rápida intervención policial

La Policía recuperó los elementos y dio intervención a la Justicia.

Hoy 20:48

Dos jóvenes fueron aprehendidos en la zona sur de la ciudad Capital luego de ser sorprendidos transportando materiales que habrían sido sustraídos de una obra en construcción. El procedimiento permitió recuperar cerca de 50 bloques de tergopol y evitar la concreción del robo.

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El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 del sábado en inmediaciones de las calles 501 y 409, en el sector de La Costa, dentro de la jurisdicción del Destacamento Policial La Costa, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 16 Los Flores.

La intervención se inició a partir de un aviso recibido por el Departamento Central de Comunicaciones, que alertaba sobre la presencia de personas sospechosas dentro de una obra en construcción.

Ante esta situación, efectivos de la División Prevención se dirigieron al lugar y comenzaron un recorrido por la zona. Durante el operativo observaron a dos individuos trasladando una importante cantidad de bloques de tergopol.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar en distintas direcciones, aunque fueron interceptados a pocos metros gracias al rápido despliegue de los uniformados.

Los aprehendidos tienen 19 y 24 años y residen en el barrio Telefónico. Tras su reducción, se solicitó la colaboración de una unidad móvil para concretar el traslado hacia la dependencia policial.

Según informaron fuentes del procedimiento, un vecino que había realizado el llamado de alerta indicó que observó a los jóvenes mientras retiraban los materiales de la obra y pretendían trasladarlos hacia una vivienda cercana.

Durante el procedimiento se secuestraron preventivamente aproximadamente 50 bloques de tergopol, que quedaron a disposición de la investigación.

Las autoridades judiciales fueron informadas de lo sucedido y dispusieron la recepción de testimonios, el relevamiento fotográfico del lugar y diversas medidas investigativas para identificar al propietario de la obra y formalizar la denuncia correspondiente.

Asimismo, se ordenó que ambos jóvenes permanezcan alojados en sede policial en calidad de aprehendidos mientras avanzan las actuaciones judiciales y las diligencias de rigor.