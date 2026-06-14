La Municipalidad realizará fumigaciones en distintos barrios de la Capital durante toda la semana

Las tareas forman parte del cronograma preventivo anual que lleva adelante el municipio. Los trabajos se desarrollarán de lunes a viernes en diferentes sectores de la ciudad.

Hoy 21:35

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Calidad de Vida, informó el cronograma de fumigaciones previsto para esta semana, en el marco de las acciones preventivas que se realizan durante todo el año para el control de insectos y otros vectores.

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Las tareas comenzarán el lunes en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino y ampliación Santa Lucía.

El martes, los operativos continuarán en los barrios Vinalar (SMATA), Santa Lucía (viejo) e Industria.

Por su parte, el miércoles los trabajos se llevarán adelante en los barrios Siglo XX, Siglo XXI (sector 750 Viviendas), Saint Germés y Juan Díaz de Solís.

El jueves será el turno de los barrios Ejército Argentino, América del Sur y Campo Contreras, mientras que el viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios Juramento, Sarmiento y Primera Junta.

Desde la Municipalidad de la Capital indicaron que estas acciones forman parte de las políticas preventivas destinadas a preservar la salud pública y mejorar las condiciones ambientales en los distintos sectores de la ciudad.