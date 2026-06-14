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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 10º
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Locales

Cómo atenderá el comercio santiagueño durante los feriados del 15 y 20 de junio

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron la modalidad de trabajo para las próximas fechas patrias. Habrá una jornada sin actividad y otra con atención normal.

Hoy 22:14

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero informó cómo será la actividad comercial durante los próximos feriados de junio, luego del acuerdo alcanzado con el Sindicato de Empleados de Comercio.

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Según se indicó, el lunes 15 de junio los locales comerciales permanecerán cerrados debido al feriado trasladado en conmemoración del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes. La fecha original se recuerda cada 17 de junio, pero este año fue trasladada para conformar un fin de semana largo.

En tanto, el viernes 20 de junio, jornada en la que se conmemora el Día de la Bandera en homenaje al General Manuel Belgrano, la actividad comercial se desarrollará con normalidad, de acuerdo con lo acordado entre las entidades que representan al sector.

Desde la entidad empresaria señalaron que la medida busca brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a trabajadores y consumidores, permitiendo una mejor organización de las actividades durante una semana marcada por dos fechas patrias.

Además, remarcaron que el esquema coincide con la proximidad del Día del Padre, que se celebrará el domingo 21 de junio, una fecha de gran movimiento para el sector comercial.

De esta manera, el comercio santiagueño permanecerá cerrado durante el feriado trasladado del lunes 15 y retomará su funcionamiento habitual el viernes 20 de junio.

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