Video: acusaron a un adolescente de un robo y casi lo linchan en Añatuya

El menor fue interceptado y golpeado por dos hermanos que lo acusaban de haberles robado el día anterior. La intervención de un vecino y de la Policía evitó que la situación pasara a mayores.

14/06/2026

Un adolescente de 17 años resultó lesionado este domingo por la tarde luego de ser interceptado y agredido por dos hombres que lo acusaban de haber cometido un robo. El hecho ocurrió en el barrio Santa Rita de la ciudad de Añatuya y generó momentos de gran tensión entre vecinos y ocasionales testigos.

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Según fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 18 en la intersección de las calles Salvador Villar y Sarmiento, donde personal de la División Prevención del D.S.C. N°13 acudió tras ser alertado sobre un disturbio en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos hombres que mantenían reducido al menor, quien presentaba signos visibles de haber sido golpeado.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, los agresores serían dos hermanos de apellido Coria, de 30 y 24 años, quienes aseguraron que el adolescente era el responsable de un robo que habían sufrido durante la jornada del sábado. La denuncia por ese hecho ya había sido radicada en la Comisaría Comunitaria N°41.

Un vecino que presenció la escena tuvo un papel clave para evitar consecuencias más graves. Según indicó a los uniformados, intervino para detener la agresión cuando observó que la situación se tornaba cada vez más violenta, logrando frenar la golpiza hasta la llegada de la Policía.

Ante las lesiones sufridas, el menor fue trasladado al Hospital Zonal de Añatuya, donde recibió asistencia médica y quedó bajo observación para la evaluación correspondiente.

Por su parte, los hermanos involucrados fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N°41, donde quedaron a disposición de las actuaciones judiciales que se llevan adelante por el incidente y por la causa vinculada al presunto robo denunciado previamente. La Justicia deberá determinar ahora las responsabilidades de cada una de las partes en el hecho.