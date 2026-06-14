Santiago Lawn Tennis ganó el clásico y se consagró campeón

Se impuso ante Old Lions Rojo por 32 a 15 y se quedó con la Copa del primer certamen de la temporada del rugby local.

Hoy 19:55

Santiago Lawn Tennis se impuso en el clásico a Old Lions Rojo por 32 a 15 y de esta manera se proclamó campeón del Torneo Apertura Juan Pablo Vaca Caldera y se quedó con la Copa Iveco del primer certamen de la temporada del rugby local.

En un partido que tuvo emociones y tensión de principio a fin, Lawn Tennis fue más compacto e inteligente en los últimos 15 minutos, en donde sacó la diferencia que le permitió festejar en casa de su rival.

El encuentro, jugado ante un muy buen marco de público, tuvo un primer tiempo extremadamente parejo, en el que ambos se alternaron el dominio, tanto en el juego como en el marcador.

Sobre el final de la etapa, un try penal le dio la ventaja al León, que se fue al descanso 15 a 10 arriba.

El complemento continuo con la misma tónica; rápidamente Lawn Tennis se puso a tiro con un penal y luego paso al frente con un nuevo try.

Cuando todo hacía proveer un final muy ajustado, la visita se encendió en el final y con dos nuevos tries sentencio la historia y desató la alegría de toda su gente.