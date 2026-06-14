Historial de la Selección Argentina vs. Argelia: quién ganó más y enfrentamientos

La Selección Argentina debutará este martes frente a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026. Será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos seleccionados y el primero en una Copa del Mundo.

14/06/2026

La Selección Argentina pondrá en marcha la defensa del título mundial este martes cuando enfrente a Argelia desde las 22, en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro marcará apenas el segundo choque entre ambos seleccionados y el primero por los puntos en una Copa del Mundo.

El único antecedente entre argentinos y argelinos se disputó el 5 de junio de 2007, en el Camp Nou de Barcelona, en un amistoso preparatorio para la Copa América de Venezuela. Aquella tarde, el equipo dirigido por Alfio Basile se impuso por 4 a 3 en un partido cargado de emociones.

La Albiceleste contó con figuras como Lionel Messi, Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Roberto Ayala, Esteban Cambiasso y Fernando Gago, en una etapa de transición entre jugadores consagrados y jóvenes promesas. El encuentro comenzó favorable para Argentina con un gol de penal de Tevez al minuto y medio de juego, pero Argelia reaccionó rápidamente y dio vuelta el marcador antes del descanso gracias a los tantos de Anthar Yahia y Madjid Bougherra.

En el complemento apareció toda la jerarquía argentina. Messi marcó por duplicado y Cambiasso aportó otro tanto para revertir la historia. Sobre el final, Nadir Belhadj descontó para los africanos y selló el definitivo 4 a 3.

Diecinueve años después de aquel amistoso, ambos seleccionados volverán a verse las caras. El equipo de Lionel Scaloni buscará arrancar con una victoria en su camino hacia la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022, mientras que los denominados "Zorros del Desierto" intentarán dar el golpe en uno de los grupos más atractivos de la competencia.

Así está el historial entre Argentina y Argelia