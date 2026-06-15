Un padre se desmaya en la sala de partos durante el nacimiento de su hijo

Un padre se desmayó en la sala de partos mientras acompañaba a su esposa en Brasil, generando un momento viral en redes sociales.

Hoy 00:13

Un insólito episodio tuvo lugar el pasado lunes en el sur del estado brasileño de Santa Catarina, donde un hombre captó la atención al desmayarse durante el parto de su hijo.

Este padre había solicitado estar presente en la sala de partos para apoyar emocionalmente a su esposa durante el nacimiento, pero la intensidad de la situación lo sobrepasó rápidamente.

Tras pocos minutos de iniciado el procedimiento, el hombre se desmayó, generando sorpresa entre el personal médico, que tuvo que reaccionar de inmediato para auxiliarlo.

El episodio provocó risas entre algunas enfermeras, quienes continuaban atendiendo simultáneamente a la madre y al inesperado “paciente secundario”.

El curioso momento fue registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor ante la peculiar situación.

La viralización del video ha generado un debate sobre la importancia del apoyo emocional durante el parto y cómo las reacciones pueden ser inesperadas en momentos de alta tensión.

Este evento resalta la humanidad que puede surgir en situaciones críticas, así como el poder de las redes sociales para difundir experiencias cotidianas de manera global.