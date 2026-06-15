La última foto de Gaspi antes del fatal accidente aéreo en Río de Janeiro

La imagen fue compartida horas antes del siniestro y muestra al reconocido creador de contenido disfrutando de una jornada junto a amigos en Brasil. Tras conocerse la tragedia, la fotografía se viralizó en las redes sociales.

Hoy 00:59

Una fotografía publicada pocas horas antes del fatal accidente aéreo en Río de Janeiro se convirtió en una de las imágenes más compartidas por los seguidores de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La postal fue difundida a través de las redes sociales por el productor y director argentino Lucas Vignale. En la imagen se observa al influencer sentado sobre una reposera, vestido de traje y con el mar de fondo, en una escena distendida que contrastó con la conmoción que se generó posteriormente.

Tras conocerse la noticia del accidente, miles de usuarios comenzaron a compartir la fotografía como una forma de homenaje al creador de contenido, que en los últimos años se había consolidado como una de las figuras más populares del universo digital argentino.

Gaspi alcanzó notoriedad gracias a sus videos callejeros, entrevistas improvisadas y un estilo de humor particular que le permitió reunir millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Su característico saludo y su forma de interactuar con desconocidos se transformaron en una marca registrada de su contenido.

A lo largo de su carrera logró convertirse en uno de los influencers más reconocidos del país y fue distinguido en distintas oportunidades por su trabajo en redes sociales. En 2022 recibió el premio al Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, reconocimiento que consolidó su popularidad entre el público joven.

Durante los últimos años también había mostrado una faceta más personal, compartiendo con sus seguidores distintos momentos de su vida y proyectos profesionales. Por ese motivo, la fotografía difundida desde Brasil adquirió un significado especial para quienes siguieron de cerca su trayectoria y hoy la recuerdan como uno de los últimos registros públicos del creador de contenido.