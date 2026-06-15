Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida: “Luchadora incansable que honraste la vida”

La ex presidenta expresó su dolor por el fallecimiento de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Dirigentes de distintos espacios políticos también la homenajearon en las redes sociales.

Hoy 01:20

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner despidió este domingo a Taty Almeida con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, luego de conocerse el fallecimiento de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora a los 95 años.

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"Luchadora incansable que honraste la vida", escribió la ex mandataria al recordar a una de las figuras más representativas de la defensa de los derechos humanos en la Argentina, con quien mantuvo una estrecha relación durante años.

El vínculo entre ambas estuvo marcado por el acompañamiento de Almeida a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. A lo largo de los años compartieron actos, encuentros y actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, además de manifestar coincidencias políticas en distintos momentos de la vida pública del país.

Incluso en los últimos tiempos, Taty Almeida había expresado públicamente su respaldo a la ex presidenta frente a las causas judiciales que afrontó y sostuvo que existía una persecución política en su contra.

La muerte de la dirigente también generó numerosas muestras de pesar en distintos sectores de la política nacional. Uno de los primeros en pronunciarse fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien la recordó con un breve mensaje: "Hasta siempre, Taty".

También se sumaron el ex ministro de Economía Sergio Massa, quien la definió como un ejemplo de "dignidad, lucha y valentía", y el ex presidente Alberto Fernández, quien destacó su capacidad para transformar el dolor en una búsqueda permanente de justicia.

Desde el ámbito municipal, dirigentes como Jorge Ferraresi, Andrés Watson y Julio Alak resaltaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su lucha constante por la memoria de los desaparecidos durante la última dictadura militar.

A los homenajes también se sumaron dirigentes de distintos espacios políticos como Martín Lousteau, Jorge Capitanich, Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz y Gabriel Solano, quienes coincidieron en destacar el legado de Almeida como una de las voces más importantes en la construcción de la memoria colectiva y la defensa de los valores democráticos.

La histórica dirigente se convirtió en una referencia ineludible de los organismos de derechos humanos tras la desaparición de su hijo Alejandro Almeida en 1975. Desde entonces dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de verdad y justicia, transformándose en una de las figuras más respetadas y reconocidas del país.

Su fallecimiento provocó una profunda conmoción en la política argentina, donde dirigentes de diferentes ideologías coincidieron en reconocer su trayectoria y el legado que dejó en la lucha por los derechos humanos.