Ángel Rozas sufre accidente vial en Santa Fe

El exgobernador del Chaco, Ángel Rozas, estuvo involucrado en un accidente vial en la Ruta Nacional Nº 11 en Guadalupe Norte, Santa Fe, sin lesionados.

Hoy 04:12

El exgobernador del Chaco, Ángel Rozas, protagonizó un siniestro vial el viernes por la noche en la Ruta Nacional Nº 11, en la localidad de Guadalupe Norte, provincia de Santa Fe. A pesar de la seriedad del incidente, no se registraron personas lesionadas, y los daños fueron únicamente materiales.

Según el portal Reconquista Hoy, el accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 810. Rozas, de 76 años, conducía un automóvil Honda ZR-V RZ1 acompañado por su hermano, José Alberto Rozas, de 78 años.

El otro vehículo involucrado en el accidente fue un colectivo Mercedes Benz de la empresa Kieffer Tur SRL, conducido por Dante Gustavo Figueroa, de 35 años, residente en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar del accidente, el colectivo se desplazaba en dirección sur-norte, mientras que el automóvil del exmandatario chaqueño lo hacía en sentido contrario. Por motivos que aún se están investigando, el vehículo de Rozas impactó contra el lateral izquierdo del ómnibus.

Tras el choque, se brindó asistencia médica a los ocupantes de ambos vehículos, quienes afirmaron estar en buen estado de salud y rechazaron la atención sanitaria. Posteriormente, las partes involucradas intercambiaron la documentación necesaria para proceder con los trámites correspondientes.

Este incidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial y la prudencia al conducir, especialmente en carreteras de gran tránsito como la Ruta Nacional Nº 11.