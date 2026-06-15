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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 7º
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Diego Torres celebra otro reencuentro con sus fans en Buenos Aires

Diego Torres, el reconocido cantante argentino, vivió un emocionante fin de semana en Villa Crespo, donde presentó nuevos temas y clásicos para sus fieles seguidores.

Hoy 06:11

Diego Torres regresó al Arena de Buenos Aires con entradas completamente agotadas, reafirmando su inquebrantable vínculo con sus seguidores tras más de 30 años de carrera.

Acompañado por su banda, el artista demostró su merecido reconocimiento como una de las voces más importantes de Argentina y la región, brindando un espectáculo inolvidable.

Su nuevo material, “Mi Norte & Mi Sur”, recibió una ovación entusiasta del público, lo que lo motivó a realizar un importante anuncio: regresará al recinto de Villa Crespo el próximo 6 de diciembre, donde las entradas ya están disponibles.

En sus redes sociales, Torres expresó su alegría por las dos noches vividas junto a sus fans, quienes lo han acompañado a lo largo de tres décadas: “Mi Buenos Aires querido, gracias. Gracias por darme dos noches inolvidables”, escribió en Instagram.

Uno de los momentos más destacados de su presentación fue un íntimo set acústico donde interpretó algunas de sus canciones más queridas, creando una atmósfera de profunda emoción con temas como “Las Leyes de la Vida” y “Penélope”.

El show también incluyó sorpresas para los seguidores más leales, con la reaparición de clásicos que no se escuchaban en sus presentaciones desde hace años, como “Cuando el Mundo Da Vueltas” y “Chalamán”.

Con una escenografía diseñada para realzar la presencia de este consagrado artista, el público disfrutó de inolvidables éxitos como “Guapa” y el himno “Color Esperanza”. Para el gran cierre, Diego interpretó “Mejor Que Ayer” junto a un grupo de mini fans, creando un final emotivo y lleno de energía.

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