Expectativa de lluvias y sol en Termas de Río Hondo: pronóstico para hoy Lunes 15 de junio de 2026

El clima en Termas de Río Hondo presenta variaciones importantes en los próximos días. Los termenses deberán estar preparados para condiciones cambiantes.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 9.2 °C. La sensación térmica es de 8.8 °C, lo que invita a abrigarse un poco más en este inicio de semana.

A medida que avanza el día, se anticipa lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 13.1 °C de mínima y los 17.6 °C de máxima. Esta tendencia de inestabilidad podría tomar por sorpresa a más de uno en la localidad.

Las condiciones climáticas mejorarán ligeramente mañana, ya que se espera un día soleado con temperaturas que rondarán entre los 11.6 °C y los 20.8 °C. Los termenses podrán disfrutar de un clima más agradable durante el día.

Sin embargo, el miércoles regresará una nubosidad parcial, aunque las temperaturas continuarán en ascenso, con mínimas de 12 °C y máximas de 21 °C. Esto permitirá que los habitantes de Termas de Río Hondo puedan disfrutar de un clima más templado.

En conclusión, el pronóstico para hoy Lunes 15 de junio de 2026 indica lluvia irregular en la zona, con una mínima de 13.1 °C y una máxima de 17.6 °C. A partir de mañana, se prevé un clima más soleado y templado que podría mejorar el estado de ánimo de los termenses.