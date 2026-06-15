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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 7º
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El Frente Cívico presenta oficialmente a Llamil Abdala como candidato a intendente de La Banda

El acto se realizará esta tarde en el microestadio del Club Ciclista Olímpico, con la presencia de Gerardo Zamora y Elías Suárez. El candidato hará eje en la unidad y en recuperar la identidad de la ciudad.

Hoy 08:07

El Frente Cívico por Santiago llevará a cabo hoy un acto en el microestadio del Club Ciclista Olímpico de La Banda, donde se realizará la presentación oficial de Llamil Abdala como candidato a intendente de la ciudad.

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El evento está previsto para las 17 y contará con la presencia del principal referente del espacio, el senador nacional Gerardo Zamora. También participarán el gobernador Elías Suárez y destacados dirigentes del peronismo santiagueño que integran el oficialismo provincial.

Acompañando a Abdala —actual subsecretario de Industria de la provincia— estarán el diputado provincial y candidato a viceintendente por el Frente Cívico, Álvaro Blanco; y la postulante a defensora del pueblo, Valeria Suárez, quien se desempeña como apoderada del PJ y directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno provincial.

Durante el acto, Abdala volverá a hacer hincapié en su mensaje de unidad dirigido a los bandeños, planteando la necesidad de “cerrar una etapa de divergencia y desencuentros”.

En ese sentido, el candidato sostuvo en distintas entrevistas que su objetivo es recuperar la identidad de la ciudad: “No queremos hacer una ciudad nueva, sino volver a ser la ciudad que era cuando éramos chicos, donde valía la pena vivir. El bandeño siente que la ciudad ya no lo contiene”.

Asimismo, Abdala remarcó su preparación de cara a este nuevo desafío electoral, en referencia a su candidatura anterior en 2022, en la que tuvo un buen desempeño: “La ciudad está cuatro años peor, pero yo estoy cuatro años más preparado”.

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