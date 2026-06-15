El Frente Cívico presentó a Llamil Abdala y Álvaro Blanco como candidatos a intendente y vice de La Banda ante una multitud

El Frente Cívico oficializó la candidatura del actual subsecretario de Industria durante un multitudinario acto en el Club Olímpico. Acompañado por Gerardo Zamora, Elías Suárez y la dirigencia del oficialismo, llamó a la unidad de los bandeños y prometió una gestión sin divisiones.

Hoy 20:47

Ante una verdadera multitud que colmó las instalaciones del Club Ciclista Olímpico se realizó este lunes por la tarde la presentación oficial del Frente Cívico por Santiago de Llamil Abdala y Álvaro "Chueco" Blanco como candidatos a intendente y vice de La Banda. También de Valeria Suárez como postulante para la Defensoría del Pueblo.

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El máximo referente de la principal fuerza política, senador Gerardo Zamora, participó de la presentación junto con el gobernador Elías Suárez; la ex gobernadora Claudia de Zamora; el presidente del PJ santiagueño y senador José Emilio Neder y el vicegobernador Carlos Silva Neder.

En este marco multitudinario, Gerardo Zamora llamó a todos los bandeños a confiar en Llamil Abdala como futuro intendente, de quien destacó sus capacidades ya demostradas en el ámbito privado, como también en la gestión provincial. Además de su honestidad y compromiso con la ciudad y sus vecinos.

En su discurso, el referente máximo del Frente Cívico por Santiago resaltó la gestión provincial, el orden financiero y el desarrollo permanente de la provincia a partir de este proyecto que nació sustentado en el diálogo y el respeto a todos los sectores.

A todos los hermanos bandeños expresó el compromiso de todos quienes forman parte del Frente Cívico de “seguir trabajando con el mismo amor y la misma responsabilidad por el crecimiento de todos, más allá del resultado electoral”, a pesar de la complicada situación económica por los ajustes de la Nación.

En este marco y para cerrar su mensaje, hizo un especial pedido al gobernador Elías Suárez: “Que por favor, haga todo el esfuerzo para que La Banda sea mucho más linda, con mucho más progreso, que no desampares a los bandeños, que trabajemos para que La Banda sea el lugar más hermoso de la provincia y estoy seguro que así será”.

Tras las palabras de Zamora, Llamil Abdala expresó su profundo agradecimiento por el masivo acompañamiento de dirigentes y vecinos, a quienes transmitió “un mensaje de esperanza, de concordancia y de unión" como ejes de su gestión al frente del municipio.

En ese sentido, el candidato enfatizó el perfil pacificador y constructivo de su plataforma política. "Es ahora, es ahora. Los bandeños queremos cerrar la grieta; no venimos a atacar, venimos a unir. De lo único que nos queremos ocupar es de los problemas que la ciudad necesita resolver", dijo.

Asimismo, Abdala subrayó que el proyecto local se respaldará en la trayectoria del gobierno provincial, adaptándolo a la identidad de la ciudad. "Para lograrlo, lo haremos con la experiencia que tiene el Frente Cívico en la provincia, que es un modelo de gestión comprobado y validado, y que en La Banda se va a implementar con una visión mil por ciento bandeña", aseguró.

Respecto a la repercusión de la fórmula electoral tras su anuncio público, el referente político señaló que, a pesar de tratarse de una jornada festiva, la reacción de la ciudadanía fue inmediata y altamente positiva. "Aquí en la ciudad, y a pesar de ser un día feriado, eran impresionantes los comentarios que había a partir del anuncio de la candidatura del Frente Cívico para estas elecciones. Creo que estamos en inmejorables condiciones", remarcó.

Asimismo, el candidato realizó un llamado a la militancia y a las fuerzas vivas de la ciudad para consolidar la propuesta en el territorio: "Le pido a los bandeños que no nos relajemos; que trabajemos y hagamos llegar el mensaje junto a los militantes, las organizaciones de fomento barrial y las instituciones del quehacer cotidiano, ya sean culturales o artísticas. Necesitamos que entendamos entre todos que este es el momento de poner en pie a la ciudad”.

Por su parte, el candidato a viceintendente, Álvaro "Chueco" Blanco, destacó el valor de la militancia territorial y reafirmó el compromiso de la fórmula para garantizar la gobernabilidad y el crecimiento legislativo de la ciudad.