El Frente Cívico presentó a sus candidatos para La Banda y llamó a construir una ciudad sin divisiones

El Frente Cívico oficializó la candidatura del actual subsecretario de Industria durante un multitudinario acto en el Club Olímpico. Acompañado por Gerardo Zamora, Elías Suárez y la dirigencia del oficialismo, llamó a la unidad de los bandeños y prometió una gestión sin divisiones.

Hoy 17:50

La candidatura de Llamil Abdala a la Intendencia de La Banda quedó oficialmente lanzada este lunes durante un acto realizado en el microestadio del Club Ciclista Olímpico, donde el Frente Cívico por Santiago reunió a su dirigencia, militancia y principales referentes políticos de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto.

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El encuentro contó con la presencia del senador nacional Gerardo Zamora, principal referente del espacio; del gobernador Elías Suárez; del vicegobernador Carlos Silva Neder; de la exgobernadora Claudia de Zamora; y del presidente del PJ santiagueño, José Emilio Neder, entre otros dirigentes.

Abdala estará acompañado en la fórmula por el diputado provincial Álvaro "El Chueco" Blanco, candidato a viceintendente, mientras que Valeria Suárez competirá por la Defensoría del Pueblo.

Durante su discurso, el candidato sostuvo que el Frente Cívico llega a esta nueva contienda electoral con más experiencia y con un diagnóstico claro sobre la situación de la ciudad.

"Por primera vez todos habíamos sentido que llegar a La Banda era posible. Faltó poquito, pero lo que faltó la otra vez, con el trabajo de los militantes y de los dirigentes, es ahora", expresó al recordar la elección municipal de 2022.

Abdala planteó además que una eventual gestión deberá estar basada en el trabajo conjunto de toda la comunidad para revertir los problemas que atraviesa la ciudad.

"Nosotros venimos a construir, no a destruir", afirmó, al tiempo que sostuvo que la recuperación de La Banda requerirá el compromiso de vecinos, instituciones intermedias, clubes y organizaciones sociales.

Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo dirigido a los trabajadores municipales, a quienes definió como una parte fundamental del proceso de transformación que propone para la ciudad.

"La familia municipal no es el problema de la ciudad, es parte de la solución", remarcó, al prometer mejores condiciones laborales y una gestión que valore el trabajo de los empleados comunales.

En otro tramo de su discurso, llamó a superar las divisiones políticas y sociales que, a su criterio, afectan a la comunidad bandeña.

"Se terminó la grieta entre nosotros los bandeños. Necesitamos unirnos, abrazarnos entre nosotros y darnos la mano para darle una mano a La Banda", manifestó.

Sobre el cierre, Abdala aseguró que, en caso de resultar electo, buscará encabezar una administración abierta y cercana a los vecinos.

"Mi única ambición, mi único compromiso y mi único legado es que me permitan ser nada más que un buen intendente", concluyó ante una multitud de militantes y simpatizantes que colmaron el estadio.