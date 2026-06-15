Este martes 16 cobran el medio aguinaldo los empleados públicos

El cronograma se cumple de acuerdo a lo informado oportunamente por el Gobierno de Santiago del Estero.

Hoy 08:16

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero recordó que este martes 16 de junio se realizará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al primer semestre del año, para los trabajadores de la administración pública provincial.

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La confirmación se realizó mediante un comunicado oficial, en el que se recordó que el cronograma se mantiene sin modificaciones respecto de lo anunciado oportunamente por el Gobierno de Santiago del Estero.

De esta manera, miles de empleados públicos percibirán el medio aguinaldo esta semana, en una de las fechas más esperadas del calendario salarial.

Adelantan el bono para trabajadores con contratos de locación

En el mismo anuncio, las autoridades provinciales informaron que el bono extraordinario destinado a las personas que prestan servicios mediante contratos de locación será abonado el próximo viernes 19 de junio, en la previa del Día del Padre.

Desde el Ministerio explicaron que la medida fue adoptada debido a que este grupo de trabajadores no percibe el beneficio del aguinaldo, por lo que se decidió adelantar el pago del bono como una forma de acompañar sus ingresos.

La disposición alcanza a todos los agentes que se desempeñan bajo esta modalidad contractual dentro de la administración pública.

Con la ratificación del pago del medio aguinaldo y el adelanto del bono para contratados, el Gobierno provincial avanza con el cronograma de pagos previsto para junio, garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos con los distintos sectores de trabajadores estatales.