Sorpresa Mundial: España decepcionó en el debut y empató con Cabo Verde

El equipo europeo, uno de los principales candidatos al título, arrancó la Copa del Mundo con una histórica igualdad sin goles ante el conjunto africano.

Hoy 15:00

El Mundial 2026 entregó este lunes su primer gran golpe. Contra todos los pronósticos, España no pudo pasar del empate sin goles frente a Cabo Verde en la primera fecha del Grupo H, en un resultado que pocos se hubieran animado a imaginar antes del inicio del encuentro.

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La selección dirigida por Luis de la Fuente llegaba al debut con la etiqueta de candidata y con una plantilla repleta de figuras. Del otro lado aparecía un seleccionado debutante en la máxima cita del fútbol, sin grandes nombres y con recursos mucho más limitados. Sin embargo, en el campo de juego las diferencias se redujeron al mínimo gracias a una actuación defensiva memorable del conjunto africano.

Durante gran parte del partido, España monopolizó la posesión de la pelota e intentó imponer condiciones a partir de su habitual circulación. No obstante, el dominio resultó estéril. El equipo europeo se mostró lento, previsible y sin la profundidad necesaria para romper el sólido bloque defensivo que propuso su rival.

La resistencia de Cabo Verde fue uno de los aspectos más destacados del encuentro. Con una enorme entrega física y una concentración admirable, los africanos defendieron cada pelota como si fuera la última. Replegados cerca de su área, lograron neutralizar a los atacantes españoles y sostener un empate que con el correr de los minutos comenzó a adquirir sabor de hazaña.

La preocupación en el banco español fue creciendo a medida que avanzaba el partido. Tanto que Lamine Yamal, quien llegaba entre algodones tras recuperarse de una lesión y estaba previsto que comenzara en el banco, debió ingresar a los 26 minutos del segundo tiempo para intentar cambiar el rumbo del encuentro.

El joven talento fue el futbolista más desequilibrante de España y generó las mejores aproximaciones ofensivas. Sin embargo, la falta de ritmo y la férrea defensa caboverdiana impidieron que pudiera marcar diferencias. Su ingreso dejó además una sensación inquietante para La Roja: la dependencia que parece tener el equipo de su capacidad para resolver situaciones complejas.

El empate terminó celebrándose como una victoria para Cabo Verde, que consiguió el resultado más importante de su historia futbolística y sumó un punto valiosísimo en su estreno mundialista. Para España, en cambio, la igualdad dejó dudas y encendió algunas alarmas de cara a los próximos compromisos de un grupo que, en los papeles, parecía mucho más accesible.

Con este resultado, el conjunto africano se convirtió en la gran revelación del arranque de la Copa del Mundo y protagonizó, hasta el momento, el mayor batacazo de la competencia.