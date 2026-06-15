Sorpresa Mundial: España decepcionó en el debut y empató con Cabo Verde

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
28' Grupo G
Bélgica 0
Egipto 1
15 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo H
España 0
Cabo Verde 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo F
Suecia 5
Túnez 1
FINALIZADO
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 14' Grupo G
Bélgica
0 - 0
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
2 España 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Sorpresa Mundial: España decepcionó en el debut y empató con Cabo Verde

El equipo europeo, uno de los principales candidatos al título, arrancó la Copa del Mundo con una histórica igualdad sin goles ante el conjunto africano.

Hoy 15:00
España Yamal

El Mundial 2026 entregó este lunes su primer gran golpe. Contra todos los pronósticos, España no pudo pasar del empate sin goles frente a Cabo Verde en la primera fecha del Grupo H, en un resultado que pocos se hubieran animado a imaginar antes del inicio del encuentro.

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La selección dirigida por Luis de la Fuente llegaba al debut con la etiqueta de candidata y con una plantilla repleta de figuras. Del otro lado aparecía un seleccionado debutante en la máxima cita del fútbol, sin grandes nombres y con recursos mucho más limitados. Sin embargo, en el campo de juego las diferencias se redujeron al mínimo gracias a una actuación defensiva memorable del conjunto africano.

Durante gran parte del partido, España monopolizó la posesión de la pelota e intentó imponer condiciones a partir de su habitual circulación. No obstante, el dominio resultó estéril. El equipo europeo se mostró lento, previsible y sin la profundidad necesaria para romper el sólido bloque defensivo que propuso su rival.

La resistencia de Cabo Verde fue uno de los aspectos más destacados del encuentro. Con una enorme entrega física y una concentración admirable, los africanos defendieron cada pelota como si fuera la última. Replegados cerca de su área, lograron neutralizar a los atacantes españoles y sostener un empate que con el correr de los minutos comenzó a adquirir sabor de hazaña.

La preocupación en el banco español fue creciendo a medida que avanzaba el partido. Tanto que Lamine Yamal, quien llegaba entre algodones tras recuperarse de una lesión y estaba previsto que comenzara en el banco, debió ingresar a los 26 minutos del segundo tiempo para intentar cambiar el rumbo del encuentro.

El joven talento fue el futbolista más desequilibrante de España y generó las mejores aproximaciones ofensivas. Sin embargo, la falta de ritmo y la férrea defensa caboverdiana impidieron que pudiera marcar diferencias. Su ingreso dejó además una sensación inquietante para La Roja: la dependencia que parece tener el equipo de su capacidad para resolver situaciones complejas.

El empate terminó celebrándose como una victoria para Cabo Verde, que consiguió el resultado más importante de su historia futbolística y sumó un punto valiosísimo en su estreno mundialista. Para España, en cambio, la igualdad dejó dudas y encendió algunas alarmas de cara a los próximos compromisos de un grupo que, en los papeles, parecía mucho más accesible.

Con este resultado, el conjunto africano se convirtió en la gran revelación del arranque de la Copa del Mundo y protagonizó, hasta el momento, el mayor batacazo de la competencia.

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