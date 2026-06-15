Los tres argumentos que explican por qué Milei sostiene a Adorni pese a todo

Pese a la causa por presunto enriquecimiento ilícito y los cuestionamientos de la oposición, en Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete sigue firme.

Hoy 08:51

El presidente Javier Milei mantiene firme su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a los movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y a los cuestionamientos planteados desde distintos sectores de la oposición.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el Poder Ejecutivo consideran que el mandatario tiene al menos tres argumentos centrales para sostenerlo al frente de la coordinación de los ministerios.

El primer motivo está vinculado al lugar que Adorni ocupa dentro del esquema de poder del Gobierno. “Está recontra firme. No lo van a correr. Primero porque es una de las cuatro patas de la mesa de toma de decisiones”, planteó un funcionario al tanto de la postura que predomina en Casa Rosada.

El exvocero presidencial logró consolidarse como una figura de extrema confianza para los hermanos Milei, en especial para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ese vínculo lo posicionó como uno de los funcionarios del riñón libertario y explica parte del respaldo que recibe en medio de la presión política.

El segundo argumento apunta a la lectura que hace el oficialismo sobre los pedidos de salida. En Balcarce 50 entienden que removerlo implicaría ceder ante sectores externos al Gobierno. “Milei jamás lo va a entregar al sistema que reclama su salida”, afirmaron desde uno de los despachos oficiales.

En ese sentido, el respaldo a Adorni también aparece como una señal política del Presidente frente a la oposición, los medios de comunicación y los aliados que observan con inquietud el avance de la causa.

El tercer motivo está relacionado con la interna libertaria. Según explican en el oficialismo, Adorni es una de las pocas figuras que mantiene diálogo fluido tanto con el sector de Karina Milei como con el espacio referenciado en el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Tercero, porque es en lo único en lo que acuerdan Karina y Santiago”, resumió un funcionario, al destacar el rol de equilibrio que ocupa el jefe de Gabinete dentro de la estructura del poder libertario.

Aunque Adorni responde directamente a la secretaria general de la Presidencia, también logró construir una relación con el sector que ocupa las oficinas del Salón Martín Fierro. Por eso, dentro del oficialismo remarcan que su salida podría modificar el delicado equilibrio interno.

“No tiene recambio que no altere el status quo”, sostuvieron desde uno de los campamentos violetas, al graficar la dificultad de encontrar una figura que pueda reemplazarlo sin abrir una nueva tensión dentro del Gobierno.

Con la bendición del Presidente, Adorni continúa al frente de la Jefatura de Gabinete y coordina la mesa política en la que conviven los principales actores de la administración libertaria. En Casa Rosada aseguran que Milei está dispuesto a sostenerlo como garantía de estabilidad interna, al menos por ahora.