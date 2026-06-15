Brutal ataque a un chofer de Uber en el Bº Huaico Hondo: fue emboscado por al menos 10 delincuentes

La víctima estaba dejando a un pasajero cuando fue apuntado con un arma de fuego y atacado con ladrillos y un machete. Sufrió algunos cortes por los vidrios, pero logró escapar de milagro.

Hoy 09:12

Un violento episodio de inseguridad fue denunciado durante la madrugada de este lunes en el barrio Huaico Hondo, donde un chofer que trabaja con la aplicación Uber fue atacado por un grupo de delincuentes mientras dejaba a un pasajero.

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Según relató la familia de la víctima, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en inmediaciones del Pasaje 203. En ese momento, el conductor se encontraba finalizando un viaje cuando apareció un sujeto del lado del acompañante, lo apuntó con un arma de fuego y le exigió que entregara todas sus pertenencias.

Ante la amenaza, el chofer realizó una maniobra desesperada: puso marcha atrás y pegó un volantazo para intentar acomodar el vehículo y escapar. Fue entonces cuando, de acuerdo con el testimonio de sus familiares, aparecieron entre 10 y 15 personas más que comenzaron a atacar el auto con ladrillos y otros elementos contundentes.

La víctima también habría recibido un machetazo del lado del conductor, lo que provocó la rotura del parabrisas y del vidrio de la puerta. Además, los agresores habrían arrojado ladrillos de gran tamaño, generando daños en todo el vehículo.

Las imágenes del auto reflejan la violencia del ataque. En la foto se observa el vehículo con los vidrios laterales destruidos, restos de cristales esparcidos en el interior y marcas de impacto sobre la carrocería.

Producto del ataque, el conductor sufrió cortes en la frente a causa de los vidrios, aunque se encuentra fuera de peligro. “Está bien dentro de todo, solo tiene algunos cortes, pero nada grave. Está vivo de milagro”, expresaron sus familiares a Diario Panorama.

Según indicaron, en medio del violento episodio los agresores le gritaban que, si el auto se apagaba o si volvía al lugar, lo iban a matar. La familia destacó que el conductor logró escapar gracias a que el vehículo no se detuvo durante la maniobra.

Tras lo ocurrido, la denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª, mientras se espera el avance de la investigación para identificar a los autores del ataque.