Sydney Sweeney suena para sumarse a los X-Men en el Universo Marvel

Un nuevo rumor vincula a la actriz con el esperado reboot de Marvel Studios. Aunque no hay confirmación oficial, su nombre ya genera expectativa entre los fans.

Hoy 09:53

La actriz Sydney Sweeney podría estar cada vez más cerca de incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Un nuevo reporte la vincula con el desarrollo del esperado reboot de X-Men, uno de los proyectos más ambiciosos del estudio en los próximos años.

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La información proviene del conocido insider MyTimeToShineHello, quien aseguró que la intérprete está siendo considerada para un papel dentro de la película. “Sydney Sweeney también está en la mira para un rol en X-Men”, publicó, lo que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la franquicia.

Si bien ni Marvel Studios ni la actriz han confirmado esta versión, no es la primera vez que su nombre aparece ligado al estudio. En abril de 2026, el mismo informante había señalado que Sweeney era una de las candidatas para interpretar a Emma Frost, uno de los personajes más icónicos del universo mutante.

El reboot de X-Men ya se encuentra en etapa de desarrollo, con Jake Schreier vinculado como director. El guion estaría a cargo de Lee Sung Jin y Joanna Calo, aunque por el momento no hay fecha de estreno confirmada. Distintos reportes apuntan a un posible lanzamiento en cines hacia 2028.

Además, Sweeney ha sido mencionada en otros rumores relacionados con futuros proyectos del MCU. En ese contexto, también surgieron nombres como Dwayne Johnson, Sadie Sink, Channing Tatum y Lewis Pullman, quienes estarían siendo considerados para distintos papeles dentro del universo Marvel.

Por ahora, todas estas versiones deben tomarse como especulación no confirmada. Sin embargo, el creciente interés en torno a la actriz y su posible incorporación al MCU refleja la expectativa que rodea al regreso de los X-Men a la pantalla grande.