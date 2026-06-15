Scaloni habla antes del debut: el equipo, la baja de Tagliafico y las últimas dudas de Argentina

Lionel brindará este lunes una conferencia de prensa decisiva en la previa del estreno de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026.

Hoy 10:13

La espera está llegando a su fin para la Selección Argentina. Este lunes por la tarde, entre las 16.30 y las 17 (hora argentina), Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa clave en la antesala del debut frente a Argelia, programado para el martes a las 22 por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El entrenador de la Albiceleste se presentará junto a un futbolista cuyo nombre todavía no fue confirmado. Ese detalle despertó una inevitable comparación con lo ocurrido en la previa del debut en Qatar 2022, cuando compartió la conferencia con Lionel Messi antes del encuentro frente a Arabia Saudita. Por eso, no son pocos los que especulan con la posibilidad de que el capitán vuelva a acompañarlo, repitiendo una cábala que terminó siendo parte del camino hacia la tercera estrella.

Más allá de las especulaciones, el foco principal estará puesto en las cuestiones futbolísticas. Después de varias semanas marcadas por lesiones y jugadores entre algodones, el panorama en el seleccionado argentino es mucho más alentador. Sin embargo, existe una ausencia confirmada: Nicolás Tagliafico no estará disponible para el debut debido a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. El cuerpo técnico confía en recuperarlo para el segundo compromiso frente a Austria, aunque su evolución será determinante.

En los últimos entrenamientos, Scaloni probó diferentes variantes tácticas. Una de las principales incógnitas está en la defensa, donde Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez compiten por dos lugares. Incluso no se descarta que los tres compartan la última línea, con el defensor del Manchester United ocupando el sector izquierdo. También apareció como alternativa una línea de cinco defensores, con Giuliano Simeone y Nicolás González desempeñándose como carrileros.

En el mediocampo y el ataque parece haber menos dudas, aunque todavía quedan algunos detalles por definir. La pelea entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por el lateral derecho es uno de los interrogantes que podría despejar el entrenador durante su comparecencia ante los medios.

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

A menos de 24 horas del debut, la expectativa crece en torno a las palabras de Scaloni, quien comenzará a jugar su partido desde la sala de prensa antes de que la pelota empiece a rodar en el estreno mundialista.