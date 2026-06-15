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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Una mujer herida en un choque entre una moto y una camioneta en pleno centro de La Banda

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes sobre avenida Besares, antes de llegar a Belgrano.

Hoy 11:44

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en la ciudad de La Banda, cuando una motocicleta colisionó con una camioneta en avenida Besares, en cercanías de la intersección con Belgrano.

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Como consecuencia del impacto, una mujer resultó herida, por lo que debió recibir asistencia tras el siniestro.

Por el momento no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni las circunstancias en las que se produjo el choque.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, que intervinieron para asistir a la víctima y ordenar la circulación en la zona.

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