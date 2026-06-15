La última foto de Gaspi con una fan antes del choque de helicópteros en Brasil

Una usuaria de redes sociales había compartido las fotos con el youtuber la noche anterior al accidente. La publicación generó fuertes repercusiones entre los fanáticos.

Hoy 11:37

Luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento en un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, cobró revuelo en redes sociales la última foto que se habría sacado el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, junto a una fanática que se lo cruzó en la calle.

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"Vine a Brasil y me encontré con Gaspi", escribió la usuaria de la red social X @EmetSuki. Según se puede ver en las fotos que compartió, el encuentro se dio sobre la Avenida Atlántica, calle que recorre las costas de la ciudad carioca, en la zona de Copacabana, específicamente frente al famoso hotel Copacabana Palace.

Allí, se ve a Gaspi sonriente, vestido con ropa informal: una remera que lleva la estampa de una foto de Diego Maradona junto a Liam y Noel Gallagher, en 1998, cuando estuvieron tocando con Oasis en el Luna Park. Sobre la remera, el youtuber lleva una camisa a rayas. Un look muy diferente a aquellos que solía usar habitualmente para grabar sus videos, conformado por un traje y corbata roja.

Minutos después de que medios locales confirmaran que Gaspi era una de las víctimas del trágico choque entre dos helicópteros, el posteo de la fanática se volvió viral, con múltiples repercusiones. Algunos lo recordaron con cariño, mientras que se apegaron al humor ácido de Gaspi.

"Encima mira la remera que tenía. Maradoniano y gallaghereano. Abrazo al cielo, Gaspi querido", expresó uno.

La muerte de Gaspi generó fuerte revuelo en las redes, donde sus fanáticos y quienes habían trabajado con él lo despidieron con dolor y lo recordaron con dulzura.

"Descansa en paz Gaspi", inicia el mensaje en X publicado por Coscu, uno de los streamers más famosos de la Argentina. "La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote", recordó el joven.

Luego, sentenció que "la vida es muy injusta" y añadió: "Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

Por su parte, Mario Pergolini, cara visible de Vorterix e histórico tanto en medios tradicionales como en las nuevas plataformas, también expresó su lamento en Instagram.

"Un gran talento y un buen pibe", escribió el creador de programas como Caiga Quien Caiga y ahora conductor de Otro Día Perdido en El Trece.

Su última creación fue una serie denominada Gaspi visita tu hogar, realizada en colaboración con el canal de streaming Blender. Ivan Liska, director creativo del canal, recordó al creador de contenidos este domingo como una persona que tenía la "valentía de hacer algo distinto, un acto de rebeldía".

Es que Gaspi era eso, un creador de contenido que salía de lo común por su irreverencia, que se retiró del medio durante dos años y regresó en 2024 para participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, reconocido youtuber y presentador español.

Liska, director creativo de Blender, hizo llegar unas palabras a Clarín para hablar de Gaspi, con quien había entablado un vínculo estrecho en el último tiempo. El joven profesional sostuvo que fue "el más brillante" de los creadores de contenido porque además de ser "apasionado, obsesivo y enamorado de lo que hacía", también era una persona generosa y humilde que no se olvidaba de sus inicios.

"Era un ser humano único", remarcó.