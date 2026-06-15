Caso Agostina: el fiscal que liberó a Barrelier aún no puede asumir su nuevo cargo por un posible jury

Iván Rodríguez había sido designado como procurador penitenciario adjunto antes del femicidio de la adolescente. Su nombramiento quedó en suspenso mientras se analiza un pedido de enjuiciamiento.

Hoy 14:05

El fiscal Iván Rodríguez, cuestionado por haber otorgado la libertad bajo fianza a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, todavía no puede asumir el cargo de Procurador Penitenciario Adjunto para el que fue designado en la provincia de Córdoba.

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La designación había sido aprobada por la Legislatura de Córdoba el 30 de diciembre de 2025 y su asunción estaba prevista para comienzos de junio. Sin embargo, el proceso quedó paralizado luego de que tomara estado público que el funcionario judicial había intervenido en la causa por privación ilegítima de la libertad que tenía como imputado a Barrelier.

En aquella investigación, el acusado permaneció detenido durante casi 20 días y recuperó la libertad tras el pago de una fianza. A ello se sumaron cuestionamientos de la denunciante, quien aseguró públicamente que la causa no registró avances significativos durante más de un año.

En este contexto, legisladores opositores presentaron pedidos de jury contra Rodríguez y el fiscal Raúl Garzón, a quienes acusan de presunta negligencia grave, mal desempeño y morosidad en el ejercicio de sus funciones.

A casi un mes del crimen de Agostina Vega, ya son tres los planteos formales que buscan que ambos fiscales sean sometidos al proceso de enjuiciamiento previsto por la legislación provincial.