Pediatras advierten por el aumento de enfermedades respiratorias y recomiendan reforzar cuidados

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, delegación Santiago del Estero, brindaron recomendaciones para prevenir contagios y explicaron en qué casos los niños deben ser llevados a una guardia.

Hoy 15:11

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, delegación Santiago del Estero, brindaron información sobre las patologías respiratorias que se presentan con mayor frecuencia durante esta época del año y remarcaron la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en niños pequeños y pacientes con factores de riesgo.

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El doctor José Soto, pediatra y presidente de la SAP en Santiago del Estero, junto a las pediatras Natalia Melano y Mariana Vittar, explicaron ante Noticiero 7 que durante el otoño-invierno suele registrarse un incremento de enfermedades respiratorias, en su mayoría de origen viral, aunque también pueden aparecer cuadros alérgicos.

“Normalmente empieza en el otoño y el invierno, ahí empiezan a aumentar las patologías respiratorias. La gran mayoría son virales, pero también hay algunas alérgicas”, señalaron.

En cuanto a los virus circulantes, indicaron que hasta el momento el mayor porcentaje detectado corresponde a la gripe A. Por este motivo, insistieron en la necesidad de sostener hábitos de cuidado dentro y fuera del hogar.

Entre las principales recomendaciones, los profesionales destacaron el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de superficies y también de juguetes, ya que los virus pueden permanecer durante varias horas sobre distintos objetos.

“Es muy importante ventilar los ambientes, abrir las ventanas, abrir las puertas para que se ventilen bien. También hay que realizar limpieza de las superficies que pueden estar contaminadas, incluyendo los juguetes, porque estos virus pueden permanecer en la superficie durante 72 horas”, explicaron.

Otro punto clave es mantener el esquema de vacunación completo, ya que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias y, sobre todo, sus complicaciones. También recomendaron evitar el contacto de bebés menores de tres meses con niños enfermos dentro del hogar, especialmente si concurren a la escuela.

Los pediatras remarcaron que los lactantes menores de tres meses forman parte de los grupos más vulnerables, junto con niños y adolescentes que tienen enfermedades de base, como asma bronquial, diabetes, obesidad, cardiopatías congénitas, trasplantes o enfermedades oncohematológicas.

También señalaron como grupos de riesgo a los niños que no recibieron las vacunas correspondientes y a familias que viven en condiciones de hacinamiento, donde la transmisión de virus respiratorios puede darse con mayor facilidad.

En ese sentido, advirtieron que en las últimas semanas se registró un aumento de consultas por virus respiratorios en Santiago del Estero, especialmente por contagios vinculados al ámbito escolar.

Respecto a cuándo consultar de manera urgente, los profesionales indicaron que se debe prestar especial atención a la fiebre, considerada a partir de los 38 grados, principalmente en lactantes menores de tres meses.

También advirtieron que se debe acudir a un servicio de urgencia si el niño presenta dificultad para respirar, respiración acelerada, agitación, esfuerzo para tomar aire o hundimiento de las costillas al respirar.

“Respira muy rápido, con esfuerzo, le cuesta meter el aire y cuando uno le levanta la ropa ve que las costillas se hunden. Esos son los síntomas principales para que un padre detecte rápidamente que ese paciente tiene que concurrir a la guardia”, explicaron.

En cambio, señalaron que en niños más grandes, de 7, 8 o 10 años, cuando el único síntoma es mucosidad nasal y no existen factores de riesgo, la consulta puede realizarse en consultorios externos, CAPS, UPA o centros privados, sin necesidad de acudir directamente a una guardia.