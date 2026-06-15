Investigan si hubo transporte ilegal en el accidente de helicópteros en el que murió Gaspi

Las autoridades aeronáuticas de Brasil analizan si alguna de las aeronaves involucradas operaba de manera irregular al momento de la tragedia. El accidente ocurrió en Río de Janeiro y también le costó la vida a otras cinco personas.

Hoy 15:09

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil investiga si alguno de los helicópteros que protagonizaron el choque aéreo en el que murió el youtuber argentino Gaspi realizaba transporte ilegal de pasajeros al momento del accidente ocurrido en Río de Janeiro.

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Según informó el portal brasileño G1, el director del organismo, Tiago Faierstein, señaló que tanto los pilotos como las aeronaves se encontraban habilitados y en condiciones normales antes del siniestro. Sin embargo, aclaró que una de las hipótesis apunta a determinar si alguno de los vuelos operaba fuera de las normas establecidas.

“Los pilotos estaban en regla y tenían bastante experiencia, especialmente para el tipo de aeronave que pilotaban. Y la aeronave también estaba en buen estado. Sin embargo, debemos verificar si realizaban o no lo que denominamos transporte aéreo clandestino”, explicó el funcionario.

La investigación también puso el foco sobre el propietario del helicóptero identificado como PP-MAC. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, Oswaldo de Luca Filho había sido sancionado por la ANAC en julio de 2025 luego de negarse a presentar documentación requerida durante una inspección. En aquella oportunidad recibió una multa de aproximadamente 8.000 reales.

El accidente ocurrió el domingo por la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos de la firma BYD.

Junto a Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, viajaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de cine Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Tras la colisión, una de las aeronaves se incendió y las llamas alcanzaron a varios vehículos estacionados, provocando explosiones y una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. El hecho generó una fuerte conmoción entre los seguidores del creador de contenido argentino, una de las figuras más reconocidas del streaming y las redes sociales en los últimos años.