La prensa española, durísima con su selección tras el histórico empate ante Cabo Verde: “Decepción”, “desesperación” y “bajonazo”

Los medios españoles dispararon contra su selección luego del decepcionante debut en el Mundial.

Hoy 15:37

La Selección de España tuvo un estreno para el olvido en el Mundial al igualar sin goles frente a Cabo Verde, considerado en la previa el rival más accesible del Grupo H. El 0-0 generó una inmediata ola de críticas en los principales medios españoles, que no ocultaron su preocupación por el nivel mostrado por el equipo de Luis de la Fuente.

El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto ibérico, que llegó a la cita mundialista con aspiraciones de protagonismo, pero mostró una preocupante falta de ideas para vulnerar el ordenado planteo defensivo del seleccionado africano.

Uno de los más contundentes fue el diario Marca, que calificó la actuación como un verdadero “Bajonazo Mundial”, reflejando la decepción generada por un equipo que nunca logró imponer condiciones pese a tener el control de la pelota durante gran parte del encuentro. Incluso el desequilibrio de Lamine Yamal no alcanzó para romper la resistencia rival.

Por su parte, Sport apuntó directamente a la falta de respuestas futbolísticas del conjunto español y tituló: “España se desespera ante Cabo Verde y no puede pasar del empate en su debut”. El medio catalán destacó que La Roja terminó jugando presa de la ansiedad, sin claridad en los últimos metros y chocando una y otra vez contra el bloque defensivo africano.

En la misma línea, Mundo Deportivo definió el estreno como un “Decepcionante debut” y puso el foco en algunas actuaciones individuales por debajo de lo esperado. Entre ellas, la de Mikel Oyarzabal, quien no logró convertirse en la referencia ofensiva que necesitaba el equipo en los momentos decisivos.

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Más allá de la amplia posesión del balón, España mostró escasa profundidad y pocas variantes para generar peligro real. Del otro lado, Cabo Verde celebró el empate como un resultado histórico, luego de sostener durante los 90 minutos un planteo sólido y disciplinado.

Con este empate, la selección española dejó escapar dos puntos que parecían accesibles en la previa y redujo considerablemente su margen de error en la fase de grupos. Ahora, el cuerpo técnico deberá trabajar contrarreloj para recuperar confianza y corregir los problemas de funcionamiento si pretende sostener su condición de candidata en la Copa del Mundo.