La prensa española, durísima con su selección tras el histórico empate ante Cabo Verde: “Decepción”, “desesperación” y “bajonazo”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
28' Grupo G
Bélgica 0
Egipto 1
15 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo H
España 0
Cabo Verde 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo F
Suecia 5
Túnez 1
FINALIZADO
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 14' Grupo G
Bélgica
0 - 0
Egipto
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
2 España 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La prensa española, durísima con su selección tras el histórico empate ante Cabo Verde: “Decepción”, “desesperación” y “bajonazo”

Los medios españoles dispararon contra su selección luego del decepcionante debut en el Mundial.

Hoy 15:37
España debut medios

La Selección de España tuvo un estreno para el olvido en el Mundial al igualar sin goles frente a Cabo Verde, considerado en la previa el rival más accesible del Grupo H. El 0-0 generó una inmediata ola de críticas en los principales medios españoles, que no ocultaron su preocupación por el nivel mostrado por el equipo de Luis de la Fuente.

El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto ibérico, que llegó a la cita mundialista con aspiraciones de protagonismo, pero mostró una preocupante falta de ideas para vulnerar el ordenado planteo defensivo del seleccionado africano.

Uno de los más contundentes fue el diario Marca, que calificó la actuación como un verdadero “Bajonazo Mundial”, reflejando la decepción generada por un equipo que nunca logró imponer condiciones pese a tener el control de la pelota durante gran parte del encuentro. Incluso el desequilibrio de Lamine Yamal no alcanzó para romper la resistencia rival.

Por su parte, Sport apuntó directamente a la falta de respuestas futbolísticas del conjunto español y tituló: “España se desespera ante Cabo Verde y no puede pasar del empate en su debut”. El medio catalán destacó que La Roja terminó jugando presa de la ansiedad, sin claridad en los últimos metros y chocando una y otra vez contra el bloque defensivo africano.

En la misma línea, Mundo Deportivo definió el estreno como un “Decepcionante debut” y puso el foco en algunas actuaciones individuales por debajo de lo esperado. Entre ellas, la de Mikel Oyarzabal, quien no logró convertirse en la referencia ofensiva que necesitaba el equipo en los momentos decisivos.

Te recomendamos: Sorpresa Mundial: España decepcionó en el debut y empató con Cabo Verde

Más allá de la amplia posesión del balón, España mostró escasa profundidad y pocas variantes para generar peligro real. Del otro lado, Cabo Verde celebró el empate como un resultado histórico, luego de sostener durante los 90 minutos un planteo sólido y disciplinado.

Con este empate, la selección española dejó escapar dos puntos que parecían accesibles en la previa y redujo considerablemente su margen de error en la fase de grupos. Ahora, el cuerpo técnico deberá trabajar contrarreloj para recuperar confianza y corregir los problemas de funcionamiento si pretende sostener su condición de candidata en la Copa del Mundo.

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