¿Bajará la nafta en Argentina tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

El acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán hizo caer el precio internacional del petróleo, pero las petroleras aseguran que el impacto no llegará de inmediato a los surtidores argentinos.

Hoy 17:26

El acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en el Golfo Pérsico provocó una fuerte reacción en los mercados internacionales. Tras conocerse el entendimiento, el precio del crudo Brent, referencia para gran parte del mundo, cayó más de un 5% y se ubicó en torno a los 82 dólares por barril, su valor más bajo en los últimos tres meses.

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La baja alimentó las expectativas sobre una posible reducción en el precio de los combustibles en Argentina, aunque desde el sector energético descartan que el impacto llegue de manera inmediata a los surtidores. Según explicaron, las refinadoras aún deben compensar los costos acumulados durante los meses en que el petróleo alcanzó valores récord debido al conflicto en Medio Oriente.

Desde abril, YPF y el resto de las petroleras aplican un mecanismo de amortiguación que toma como referencia un valor interno del crudo cercano a los 70 dólares por barril, pese a que durante los momentos más críticos de la guerra el Brent llegó a cotizar por encima de los 120 dólares. Esa diferencia quedó registrada en cuentas compensadoras que deberán equilibrarse antes de trasladar eventuales bajas al consumidor.

Fuentes de YPF señalaron que cualquier revisión de precios dependerá de que la caída internacional del petróleo sea significativa y, sobre todo, sostenida en el tiempo. Si el barril regresa a niveles cercanos a los 70 dólares, los plazos podrían acelerarse. En cambio, si se estabiliza entre los 80 y 90 dólares, el proceso de compensación será más prolongado.

En la misma línea, el especialista Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, estimó que los precios de la nafta no bajarán en el corto plazo y consideró que el período mínimo para observar algún cambio rondaría los dos meses. Durante el conflicto, los combustibles en Argentina acumularon una suba cercana al 24,3% medida en dólares.

El nuevo escenario también genera interrogantes sobre el futuro de las inversiones energéticas. Aunque Vaca Muerta continúa siendo rentable con un barril cercano a los 80 dólares, una caída más pronunciada podría afectar la rentabilidad de algunos proyectos y reducir el atractivo para nuevas inversiones.

Otro sector que sigue de cerca la evolución del mercado es el del Gas Natural Licuado (GNL). Los grandes proyectos de exportación que se desarrollan en el país dependen de precios internacionales suficientemente altos para justificar las inversiones en infraestructura. Una reducción sostenida de los valores internacionales podría complicar parte de esos planes.

Por ahora, el impacto más visible del acuerdo entre Washington y Teherán se observa en los mercados globales. En Argentina, en cambio, los especialistas coinciden en que cualquier eventual baja en el precio de los combustibles dependerá de la consolidación del acuerdo, de la normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz y de la evolución del precio internacional del petróleo durante las próximas semanas.