Otamendi se emocionó antes de su último Mundial: “Sé que esto se termina y me pongo sensible”

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUN 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Bélgica 1
Egipto 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
España 0
Cabo Verde 0
FINALIZADO
19:00 Grupo H
Arabia Saudita -
Uruguay -
15 / 06 / 2026
22:00 Grupo G
Irán -
Nueva Zelanda -
15 / 06 / 2026
16:00 Grupo I
Francia -
Senegal -
16 / 06 / 2026
19:00 Grupo I
Irak -
Noruega -
16 / 06 / 2026
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
0 - 0
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia
18 / 06 / 2026 13:00 Grupo A
Republica Checa
vs
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 19:00 Grupo B
Canadá
vs
Qatar
18 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
México
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
2 España 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Otamendi se emocionó antes de su último Mundial: “Sé que esto se termina y me pongo sensible”

El zaguero y referente del seleccionado argentino brindó una conferencia en la antesala al partido del martes ante Argelia.

Hoy 17:34
Argentina Otamendi

Nicolás Otamendi habló en conferencia de prensa en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y dejó frases cargadas de emoción sobre su presente, el grupo y lo que significa compartir otra Copa del Mundo junto a Lionel Messi.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A pocas horas del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Nicolás Otamendi palpitó lo que será una nueva participación mundialista con la camiseta albiceleste. El defensor, uno de los referentes del ciclo, reconoció que vive esta etapa con mucha emoción y con la intención de disfrutar cada momento.

Disfruto el día a día”, expresó el zaguero, quien afronta una Copa del Mundo muy especial, ya que podría ser la última de su carrera con el seleccionado nacional.

Con la experiencia de haber sido campeón del mundo en Qatar 2022, Otamendi remarcó que el equipo llega en buenas condiciones, pero pidió mantener la humildad para afrontar una competencia de máxima exigencia.

Nos preparamos para competir y tenemos que tener la humildad para este tipo de competición. Llegamos muy bien”, aseguró.

El recuerdo del debut en Qatar y la importancia de defender bien

Otamendi también hizo referencia al antecedente del Mundial pasado, cuando Argentina sufrió un golpe inesperado en el debut y luego logró reconstruirse hasta alcanzar la gloria.

Tenemos como ejemplo el debut en Qatar y tenemos que tener un muy buen funcionamiento defensivo”, sostuvo el defensor.

La frase marca una de las claves para el arranque de la defensa del título: evitar distracciones, sostener la intensidad y competir desde el primer minuto.

“Prefiero ir partido a partido”

Consultado sobre la posibilidad de que este sea su último Mundial con la Selección, Otamendi evitó proyectar demasiado a futuro y eligió concentrarse en el presente.

No pienso que este sea mi último partido con la Selección. Me gusta pensar en el día a día y quiero disfrutar de estos momentos. Sé que esto se termina y me pongo sensible, por eso prefiero ir partido a partido”, confesó.

El defensor dejó en claro que atraviesa esta etapa con una mezcla de responsabilidad, orgullo y emoción, consciente del valor que tiene seguir representando al país en una Copa del Mundo.

El elogio a Messi y la unión del grupo

Otamendi también habló de Lionel Messi, capitán y símbolo de la Selección Argentina. El defensor destacó su mentalidad ganadora y el privilegio de compartir tantos años dentro del plantel.

Messi es un animal competitivo y es muy lindo haberlo tenido de compañero. Somos una familia adentro y fuera del campo. Lo disfrutamos todos”, afirmó.

Con esas palabras, el defensor volvió a reflejar uno de los rasgos centrales del ciclo de Lionel Scaloni: la unión del grupo. Argentina inicia una nueva ilusión mundialista con la defensa del título como gran objetivo y con referentes que todavía disfrutan cada día con la camiseta albiceleste.

TEMAS Mundial 2026 Nicolás Otamendi Selección Argentina de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sorpresa Mundial: España decepcionó en el debut y empató con Cabo Verde
  2. 2. Brutal ataque a un chofer de Uber en el Bº Huaico Hondo: fue emboscado por al menos 10 delincuentes
  3. 3. Cómo atenderá el comercio santiagueño durante los feriados del 15 y 20 de junio
  4. 4. La Uruguay de Marcelo Bielsa debuta ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo
  5. 5. Bélgica reaccionó a tiempo y rescató un empate en el debut ante un duro Egipto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT