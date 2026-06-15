Francia y una ráfaga de goles para vencer a Senegal en el inicio del Mundial

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Les Bleus, con un Mbappé intratable, se impuso 3 a 1 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por la primera fecha del Grupo I.
Francia debutó con una sólida victoria en el Mundial 2026 al imponerse por 3-1 sobre Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque el equipo dirigido por Didier Deschamps mostró un rendimiento discreto durante la primera mitad, encontró su mejor versión en el complemento de la mano de un brillante Kylian Mbappé, autor de un doblete que encaminó el triunfo de los galos.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El inicio del encuentro fue más complicado de lo esperado para los europeos. Senegal jugó sin complejos y estuvo muy cerca de abrir el marcador con un remate de Nicolas Jackson que dio en el palo y con otra clara oportunidad desperdiciada por Ismaïla Sarr tras una gran acción de Sadio Mané. Mientras tanto, Francia no lograba imponer condiciones pese a presentar un ofensivo esquema con Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.
En el segundo tiempo, Deschamps ajustó el funcionamiento de su equipo al retrasar unos metros a Olise, decisión que cambió el desarrollo del partido. Los franceses comenzaron a generar numerosas situaciones de peligro hasta que apareció Mbappé, quien rompió el cero después de una acción polémica en la que había reclamado un penal que finalmente no fue sancionado tras la revisión del VAR.
Con la ventaja a su favor, Francia manejó el trámite y amplió diferencias gracias a Bradley Barcola, que ingresó desde el banco para convertir el 2-0. Senegal logró descontar en el tiempo añadido por intermedio de Mbaye, aprovechando una respuesta poco firme del arquero Mike Maignan, pero cuando parecía que el marcador no se movería más, volvió a aparecer la estrella francesa.
Desde media distancia, Mbappé sacó un potente remate que se clavó en el ángulo y selló el 3-1 definitivo, firmando una actuación memorable. Con esos dos goles alcanzó los 14 tantos en Copas del Mundo, superó la marca de Lionel Messi y quedó a apenas dos conquistas del récord absoluto del alemán Miroslav Klose, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del certamen y ratificando la candidatura de Francia al título.