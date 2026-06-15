“Llamil va a ser un buen intendente”: Zamora respaldó la candidatura de Abdala en La Banda

El senador nacional participó del lanzamiento de la candidatura de Llamil Abdala a la Intendencia de La Banda y convocó a los militantes a llevar adelante una campaña basada en propuestas. También destacó la importancia de la ciudad y reafirmó el compromiso del Frente Cívico con los bandeños.

Hoy 18:26

El senador nacional Gerardo Zamora acompañó este lunes la presentación de los candidatos del Frente Cívico por Santiago en La Banda, en un multitudinario acto realizado en el microestadio del Club Ciclista Olímpico, donde ratificó su respaldo a la candidatura de Llamil Abdala y llamó a desarrollar una campaña enfocada en la unidad y las propuestas para la ciudad.

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Durante su discurso, el referente del oficialismo provincial agradeció la presencia de la militancia y destacó el compromiso de quienes participaron del encuentro pese al frío y al feriado. También remarcó que el espacio político que conduce siempre buscó “la unidad, el progreso y las posibilidades para todos los santiagueños” y celebró poder encontrarse nuevamente con los vecinos de La Banda en el inicio de la campaña electoral.

Zamora recordó la ajustada elección municipal de 2022 y sostuvo que el resultado debe interpretarse con respeto hacia la voluntad popular. En ese sentido, defendió las autonomías municipales y afirmó que los ciudadanos deben elegir libremente a sus autoridades locales. Además, manifestó su confianza en que Llamil Abdala pueda encabezar una buena gestión. “Estoy seguro que Llamil va a ser un buen intendente”, expresó.

El senador también resaltó distintas obras ejecutadas en la ciudad durante las gestiones del Frente Cívico, entre ellas la construcción del futuro hospital universitario y otros proyectos de infraestructura. Según señaló, La Banda siempre ocupó un lugar central en las políticas provinciales y nunca fue discriminada por razones partidarias. “Jamás hemos discriminado a nadie”, remarcó.

En otro tramo de su mensaje, cuestionó la situación económica nacional y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las provincias y los municipios por la caída de la actividad económica. A la vez, defendió la administración provincial y destacó que Santiago del Estero mantiene equilibrio fiscal y no registra endeudamiento. “Hace más de 20 años que tenemos equilibrio fiscal en la provincia y no tenemos deuda”, afirmó.

Zamora también dedicó parte de su discurso a reflexionar sobre el rol de la política y aseguró que los cargos públicos no deben utilizarse como plataformas para proyectos personales. En ese marco, elogió la intención expresada por Abdala de concentrarse en la gestión municipal y recordó que, a lo largo de su trayectoria, siempre buscó desempeñar con responsabilidad la función que le tocó ocupar.

Sobre el proceso electoral, pidió a la militancia evitar agravios y enfocarse en transmitir propuestas a los vecinos. “No vamos a ocupar un minuto de nuestro tiempo ni el de nadie en andar agraviando a la gente ni contestando agravios”, sostuvo. Además, remarcó que la elección del próximo 2 de agosto no debe plantearse en términos de confrontación, sino como una oportunidad para presentar un proyecto de ciudad.

Finalmente, el senador pidió al gobernador Elías Suárez continuar acompañando el desarrollo de La Banda y reafirmó el compromiso del oficialismo con los vecinos. “Que no desampares a los bandeños”, expresó en el cierre de su discurso, ante una multitud de dirigentes y simpatizantes que colmaron el estadio.