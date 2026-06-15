Los indicadores más claros de que un auto ha sido manipulado

Detectar si un auto ha sido 'tocado' puede ser crucial para evitar problemas mayores. Según datos de la Asociación Argentina de Acabados Automotrices, el 20% de los vehículos en el país presenta algún tipo de manipulación en su estructura.

Hoy 18:12

Los autos 'tocados' son aquellos que han sufrido modificaciones o reparaciones que pueden afectar su rendimiento y seguridad. Identificar las señales de que un auto ha sido manipulado es fundamental para cualquier persona que esté por adquirir un vehículo usado.

Una de las señales más claras de que un auto ha sido tocado es la presencia de diferencias en el color de la pintura en diferentes partes del vehículo. Esto puede indicar que se ha reparado una parte del auto y se ha pintado de nuevo, lo que no siempre se realiza de manera uniforme.

Otro aspecto a tener en cuenta es la alineación de las piezas. Si se observa que las puertas, el capó o el maletero no cierran correctamente o presentan un desajuste, esto podría ser un indicativo de que han sido reemplazadas o reparadas tras un accidente.

Además, es recomendable revisar el número de identificación del vehículo (VIN). Comparar este número con la documentación del auto puede revelar irregularidades, como si el auto ha sido robado o si su historial presenta diferencias con lo que se observa físicamente.

En el ámbito de la seguridad, los autos que han sido tocados pueden presentar fallas mecánicas que podrían poner en riesgo a los ocupantes. Por lo tanto, es esencial realizar una inspección técnica detallada y contar con la opinión de un mecánico de confianza antes de realizar la compra.

Finalmente, si se sospecha que un auto ha sido tocado, es importante consultar con un profesional del rubro para obtener un diagnóstico preciso. Esto no solo ayudará a evitar inconvenientes futuros, sino que también puede proteger la inversión realizada en el vehículo.