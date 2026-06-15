"Salvamos a Israel de una destrucción nuclear": Netanyahu celebró el acuerdo con Irán

El primer ministro israelí sostuvo que la ofensiva conjunta con Estados Unidos alejó durante años la amenaza nuclear iraní. También aseguró que las tropas permanecerán en Gaza, Líbano y Siria y reconoció diferencias con Donald Trump.

Hoy 18:32

En su primera reacción oficial tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este lunes que la campaña militar conjunta contra Teherán libró a su país de la amenaza de una “destrucción nuclear”.

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Además, dijo que se presentará a las elecciones de este año, en medio de fuertes cuestionamientos internos al anunciado pacto que puso fin a la guerra de casi tres meses en Medio Oriente.

“Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear”, dijo Netanyahu. ”¿Y qué significaría eso? Significaría que millones de ciudadanos israelíes —ustedes, que me escuchan ahora—, todos ustedes habrían estado en un terrible peligro de muerte masiva... Y hemos alejado de nosotros, por años, este peligro de aniquilación de la población de Israel", declaró en una rueda de prensa televisada.

Netanyahu advirtió que las fuerzas de Israel permanecerán en Gaza, Líbano y Siria “todo el tiempo que sea necesario. Establecimos profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en Líbano y en Siria. Y quiero dejarlo claro: permaneceremos en estas zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país”, dijo.

Además, admitió que mantiene discrepancias con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La relación entre socios que se conocen bien implica estar de acuerdo en muchas cosas y a veces discrepar; eso pasa incluso en las mejores familias. En Estados Unidos dicen que el presidente Trump hace todo lo que le pido, y en Israel dicen lo contrario: que yo hago todo lo que él me pide”, dijo.

Trump calificó en las últimas semanas a Netanyahu de “persona difícil” y “loco” y le sugirió que se mostrara más agradecido por el apoyo estadounidense.